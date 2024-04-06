علی دژبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پویش «زندگی با آیه ها» در ماه مبارک رمضان جاری محور و هدف اصلی برنامه های تبلیغات اسلامی بود که به صورت ملی در اردبیل نیز برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ترویج و تعمیق سبک زندگی قرآنی در جامعه از اهداف اصلی طرح ملی "زندگی با آیه ها" است، خاطرنشان کرد: کاربردی کردن مفاهیم متعالی قرآن در زندگی عملی انسان ها رویکرد مهم در راستای گفتمان «زندگی با آیه ها» است.

مسوول رسانه تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: به منظور اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در مناطق مختلف استان، هماهنگی با روسای شهرستان ها به منظور تبلیغات محیطی و نصب بنر در معابر و میادین اصلی شهر انجام شده است.

دژبانی افزود: گفتمان سازی قرآنی و تبدیل مفاهیم منتخب قران کریم به باورها، اندیشه ها و رفتارهای عملی در بین تمامی اقشار مختلف مردم به مناسبت ماه مبارک رمضان از نتایح اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان اردبیل است.

وی بیان کرد: در طول ماه رمضان تمامی پیام ها و برنامه های فرهنگی و قرآنی همراه با هشتک های ماه امید به خدا، فرصت رمضان و زندگی با آیه ها ارسال می شود.

مسوول رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: در طول ماه رمضان ۳۰ آیه منتخب در قالب مسابقه روزانه تنظیم و در بین اقشار متخلف مردم توزیع شد که از بین پاسخ های صحیح از ۱۸۰ نفر از برندگان این مسابقه طی مراسمی پس از ماه رمضان با اهدای هدایایی بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال تجلیل خواهد شد.

دژبانی به نحوه شرکت در پویش «زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و افزود: مردم استان اردبیل می توانند برای پیوستن به این پویش عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.