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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۳۵

دبیر شورای راهبری الگوی پیشرفت مطرح کرد؛

۲۷ راهکار تمدنی مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی به مدیریت شهری

۲۷ راهکار تمدنی مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی به مدیریت شهری

کرمانشاه- دبیر شورای راهبری الگوی پیشرفت ۲۷ راهکار تمدنی مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی به مدیریت شهری را در کرمانشاه مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کشوری در نشست تخصصی مدیریت شهری محله محور که بعد از ظهر شنبه در شهرداری کرمانشاه برگزار شد، ۳ پرسش اصلی از سوی تمدن اسلامی را مطرح کرد.

وی با اشاره به این سوال که چرا تحول و انقلاب در مدیریت و برنامه ریزی شهری ضرورت دارد، افزود: توجه و پرداختن به اینکه تحول و انقلاب در مدیریت شهری در جامعه یک امر ضروری در مدیریت شهری است که باید از منظر تمدن اسلامی به آن پرداخته شود.

دبیر شورای راهبری الگوی پیشرفت تصریح کرد: سبد خدماتی که در مجموعه مدیریت شهری به مردم ارائه می‌شود باید توسعه یابد و محلات محور اصلی مدیریت شهری در آینده شود.

وی ادامه داد: طراحی فیزیک و کالبد شهری تأثیر مستقیمی بر رفتار مردم دارد و باید تصمیمات شهری بر اساس اولویت در خصوص تحمل شهری اتخاذ شود.

حجت الاسلام کشوری خاطرنشان کرد: اگر قصد داریم عملکرد و اخلاق مردم بهبود پیدا کند باید کالبد شهری محله محور شود.

کد مطلب 6071731

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