به گزارش خبرنگار مهر، «چهارگاه» عنوان ویژه‌برنامه سحرگاهی شبکه چهار سیما درایام ماه مبارک رمضان بود که طی روزهای گذشته با حضور کارشناسان و تعدادی از هنرمندان صاحب‌نام عرصه موسیقی به‌ویژه موسیقی نواحی پیش روی مخاطبان قرار گرفت و با استقبال خوبی هم از سوی بینندگان مواجه شد.

در این برنامه موسیقایی حسام‌الدین سراج خواننده و پژوهشگر موسیقی ایرانی، حسن بلخاری مدرس دانشگاه، اسماعیل آذر پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه ادبیات، و متین رضوانی‌پور پژوهشگر و خواننده شناخته‌شده موسیقی نواحی ایران با دعوت از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران درباره گونه‌های مختلف آثار موسیقایی مرتبط با ماه مبارک رمضان به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند.

متین رضوانی‌پور سردبیر و کارشناس مجری برنامه موسیقایی «چهارگاه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند ساخت این برنامه بیان کرد: برنامه موسیقایی «چهارگاه» از محصولات تازه شبکه چهار سیما در قالب یک برنامه تولیدی بود که از اولین سحر ماه مبارک رمضان از ساعت ۳:۳۰ بامداد تا هنگام اذان صبح پیش روی مخاطبان قرار می‌گرفت و ساعت ۹:۳۰ صبح هم تکرار آن پخش می‌شد.

وی افزود: تقریبا ۲ تا سه هفته قبل از فرارسیدن عید نوروز بود که دوستان شبکه چهار سیما با بنده تماس گرفتند و به من اطلاع دادند که قرار است برنامه‌ای در شبکه ای چهار با محوریت موسیقی آیینی ویژه ماه مبارک رمضان ساخته شود و جناب شاه‌مرادی (مدیر شبکه) تمایل دارد از بنده برای حوزه محتوایی استفاده شود. در این چارچوب جلساتی هم برگزار شد و در نهایت توافق کردیم که بنده به عنوان سردبیر محتوایی برنامه و هم بخشی از اجرا و انتخاب و دعوت مهمانان را به واسطه تجربیاتم در عرصه پژوهش‌های مرتبط با موسیقی نواحی و موسیقی مذهبی به عهده بگیرم.

رضوانی‌پور توضیح داد: آنچه در این برنامه پیش روی مخاطبان قرار گرفت، تلاش برای معرفی اجمالی و مقدماتی از اقیانوس بیکران الحان و ملودی‌های مرتبط در حوزه موسیقی نواحی ایران به ویژه الحان و ملودی‌های مذهبی ویژه ماه مبارک رمضان با حضور هنرمندان «اصلی‌خوان» بود که در قالب بخش های جداگانه به برنامه بیایند و ضمن ارایه توضیحاتی از موسیقی‌های منطقه خود اجرا هم داشته باشند. شرایطی که به واسطه حضور افراد شناخته‌شده‌ای چون حسام‌الدین سراج، اسماعیل آذر و حسن بلخاری موجب ارایه محتوایی شد که مخاطبان استقبال بسیار خوبی از برنامه انجام دادند. کما اینکه علاوه بر ارائه موسیقی ما در حوزه تحلیل اشعار و محتوا هم شاهد ارایه مباحث بسیار خوب و متنوعی بودیم که به اعتقاد من جزو معدود برنامه‌هایی بود که در این قالب تولید شده است.

این پژوهشگر و خواننده موسیقی نواحی ایران در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: هدف اصلی ما دراین برنامه آشنایی هرچه بیشتر مردم با الحان و موسیقی‌های مختلف و متنوع نواحی ایران از مسیر رسانه ملی بود که خوشبختانه با بازخوردهای خیلی خوبی هم مواجه شد و ما به عینه دیدیم که مردم چه قدر به شنیدن این الحان ارزشمند آن به هم در حضور تعدادی از کارشناسان درجه یک حوزه موسیقی و هنر و ادبیات علاقه مند هستند. مسیری که برای من واقعا تجربه خوبی بود و توانستیم به واسطه حضور یک تیم تولید بسیار حرفه‌ای از مدیر شبکه تا تهیه‌کننده و کارگردان و سایر عوامل برنامه با کیفیت و متفاوتی را به بینندگان تقدیم کنیم.

وی درپایان اظهار کرد: آنچه در پروژه «چهارگاه» انجام شد، معرفی استادان و هنرمندان و محصولات موسیقایی مناطق مختلف ایران در حوزه موسیقی رمضان از مسیر رسانه ملی بود که می تواند در طول سال هم استمرار پیدا کند. شرایطی که نشان داد مردم کف خیابان چه قدر می‌توانند به موسیقی سرزمین خود تا این حد استقبال نشان دهندو موسیقی‌هایی که در قالب‌های مختلف آیینی و مذهبی حرف های بسیار ارزشمندی برای گفتن دارند.