به گزارش خبرگزاری مهر، الناز ذوقی، با بیان اینکه چاقی یک بیماری مزمن محسوب می‌شود که شیوع آن در سطح جهانی رو به افزایش است و از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب سلامت در اکثر کشورها به حساب می‌آید، افزود: مدیریت اولیه چاقی شامل یک مداخله جامع در سبک زندگی و ترکیبی از رژیم غذایی، ورزش، و اصلاح الگوی رفتاری برای همه افراد چاق نیاز است.

وی ادامه داد: هر فرد به صورت اختصاصی در مورد رژیم غذایی، ورزش و اهداف کاهش وزن خود از متخصص تغذیه مشاوره دریافت کند چرا که مؤلفه اصلاح الگوی رفتاری پیروی از رژیم غذایی و ورزش را تسهیل می‌کند

متخصص داروسازی بالینی، با توضیح اینکه منظور از درمان دارویی چاقی، داروهایی هستند که تاییدیه سازمان غذا و دارو برای کاهش وزن را دارند، از جمله این داروها، آگونیست های گیرنده GLP-۱ که گروهی از داروی شیمیایی هستند، نام برد.

به گفته ذوقی، این گروه از داروهای درمان چاقی که فقط به صورت تجویز پزشک و با در نظر گرفتن شرایط زمینه‌ای بیماران قابل مصرف هستند موجب افزایش ترشح انسولین، کاهش میزان گلوکاگون، تأخیر در تخلیه معده و کاهش اشتها می‌شوند.

کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو افزود: این داروها که در ابتدا برای درمان دیابت نوع ۲ تأیید شدند با مکانیسم‌هایی که باعث بهبود قند خون در دیابت می‌شود، پتانسیل خوبی در کاهش وزن دارند.

ذوقی گفت: استفاده از این داروها به عنوان دارو درمانی به ویژه برای درمان چاقی در افراد مبتلا به دیابت، به رغم وجود عوارض جانبی، نیاز به تزریق و هزینه بالا، به دلیل بهبود قندخون و در عین حال کاهش وزن هزینه اثربخشی دارد.

وی در آخر افزود: این گروه از داروهای شیمیایی به صورت تزریق زیرجلدی روزانه یا هفتگی مصرف می‌شوند و عوارض جانبی آنها بیشتر عوارض گوارشی شامل تهوع و استفراغ و اسهال است که غالباً شدت وقوع آن توسط بیماران قابل تحمل بوده و به مرور بهبود می‌یابد.

ذوقی تاکید کرد: در بیمارانی که با اصلاح سبک زندگی قادر به کاهش وزن خود تا میزان هدف که عموماً کاهش حداقل ۵ درصد از وزن کل بدن بعد از سه الی ۶ ماه است نباشند، درمان دارویی پیشنهاد می‌شود.