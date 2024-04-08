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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۲۲

ذوقی مطرح کرد؛

کدام داروها برای درمان چاقی توصیه می‌شود

کدام داروها برای درمان چاقی توصیه می‌شود

کارشناس امور خدمات سرپایی و بستری دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: برای بیمارانی که با اصلاح سبک زندگی قادر به کاهش وزن نیستند، درمان دارویی پیشنهاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز ذوقی، با بیان اینکه چاقی یک بیماری مزمن محسوب می‌شود که شیوع آن در سطح جهانی رو به افزایش است و از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب سلامت در اکثر کشورها به حساب می‌آید، افزود: مدیریت اولیه چاقی شامل یک مداخله جامع در سبک زندگی و ترکیبی از رژیم غذایی، ورزش، و اصلاح الگوی رفتاری برای همه افراد چاق نیاز است.

وی ادامه داد: هر فرد به صورت اختصاصی در مورد رژیم غذایی، ورزش و اهداف کاهش وزن خود از متخصص تغذیه مشاوره دریافت کند چرا که مؤلفه اصلاح الگوی رفتاری پیروی از رژیم غذایی و ورزش را تسهیل می‌کند

متخصص داروسازی بالینی، با توضیح اینکه منظور از درمان دارویی چاقی، داروهایی هستند که تاییدیه سازمان غذا و دارو برای کاهش وزن را دارند، از جمله این داروها، آگونیست های گیرنده GLP-۱ که گروهی از داروی شیمیایی هستند، نام برد.

به گفته ذوقی، این گروه از داروهای درمان چاقی که فقط به صورت تجویز پزشک و با در نظر گرفتن شرایط زمینه‌ای بیماران قابل مصرف هستند موجب افزایش ترشح انسولین، کاهش میزان گلوکاگون، تأخیر در تخلیه معده و کاهش اشتها می‌شوند.

کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو افزود: این داروها که در ابتدا برای درمان دیابت نوع ۲ تأیید شدند با مکانیسم‌هایی که باعث بهبود قند خون در دیابت می‌شود، پتانسیل خوبی در کاهش وزن دارند.

ذوقی گفت: استفاده از این داروها به عنوان دارو درمانی به ویژه برای درمان چاقی در افراد مبتلا به دیابت، به رغم وجود عوارض جانبی، نیاز به تزریق و هزینه بالا، به دلیل بهبود قندخون و در عین حال کاهش وزن هزینه اثربخشی دارد.

وی در آخر افزود: این گروه از داروهای شیمیایی به صورت تزریق زیرجلدی روزانه یا هفتگی مصرف می‌شوند و عوارض جانبی آنها بیشتر عوارض گوارشی شامل تهوع و استفراغ و اسهال است که غالباً شدت وقوع آن توسط بیماران قابل تحمل بوده و به مرور بهبود می‌یابد.

ذوقی تاکید کرد: در بیمارانی که با اصلاح سبک زندگی قادر به کاهش وزن خود تا میزان هدف که عموماً کاهش حداقل ۵ درصد از وزن کل بدن بعد از سه الی ۶ ماه است نباشند، درمان دارویی پیشنهاد می‌شود.

کد مطلب 6072944
حبیب احسنی پور

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