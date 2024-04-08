امروز مرحله سوم یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی شارژ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ نشست خبری معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع جزئیات اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک (فجرانه) در محل وزارتخانه برگزار شد.

علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه طرح فجرانه و پرداخت ۲۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی دولت گفت: توجه ویژه به غذا و سفره مردم و نیز امنیت غذایی در دولت سیزدهم وجود دارد که در این راستا شبکه ملی اعتبار شکل گرفته که ۲۲۰ هزار فروشگاه را شامل می‌شود.

وی افزود: فروشگاه‌های طرح شامل ۱۰ هزار فروشگاه زنجیره‌ای، ۲ فروشگاه بزرگ مجازی، بیش از ۴۰۰ فروشگاه فروشگاه شهر و روستا و ۲۱۰ فروشگاه در سطح شهرها طرح را همراهی می‌کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برخی شهروندان استان‌های غربی کشور نسبت به کمبود برخی اقلام در برخی فروشگاه‌ها گلایه مند بودند، توضیح داد: در هر استان فروشگاه‌های واجد شرایط تحت پوشش طرح قرار گرفته‌اند. در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ هزار فروشگاه مازاد در توزیع اقلام کالابرگ الکترونیکی وجود دارد.

وی اظهار کرد: در مناطق دور افتاده تعاونی‌های شهر و روستا هم به طرح اضافه شدند و همین جا از مسؤولان استانی درخواست می‌شود فراخوان بدهند تا تعاونی‌های بیشتری طرح کالابرگ الکترونیکی را همراهی کنند. اما بر اساس گزارش‌ها استقبال در استان ایلام تقریباً ۱۰۰ درصد بوده این عدد برای اردبیل، لرستان و کهکیلویه و بویر احمد بالای ۹۰ درصد رقم خورد.

عسگریان با بیان اینکه توزیع استاندارد در حال انجام است، گفت: نکته مثبت طرح فجرانه این است که شهروندان یک ماه فرصت دارند تا از بسته در نظر گرفته شده خرید کنند.

معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی برخی تخلف‌ها از سوی برخی فروشگاه داران و تاکید بر خرید مثلاً باید ۲ میلیون تومان خرید انجام شود تا افراد مشمول طرح فجرانه شوند درباره نحوه نظارت‌ها بیان کرد: در این طرح ۵۲ میلیون نفر از فروشگاه‌ها خرید کرده اند و افراد در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با شماره ۶۳۶۹ تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند. در صورت محرز شدن تخلف برخورد می‌شود.

اجرای همزمان طرح‌های یارانه‌ای کشور

عسگریان در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح یارانه سه‌گانه دولت سیزدهم به پرداخت یارانه کودکان و مادران اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق امنیت غذایی و تأمین سفره مردم همزمان ۳ طرح یارانه برای کودکان دارای سو تغذیه مادران باردار و شیرده و نیز عموم مردم در حال اجرا است. هر کودک ۵ ماهه تا ۵ ساله دهک اول تا پنجم که بر اساس گزارش وزارت بهداشت دارای سوءتغذیه باشند معدل یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار برای خرید ۱۶ قلم واریز می‌شود. این عدد برای کودکان مشمول طرح دهک ششم و هفتم ۶۰۰ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: در ابتدای طرح ۱۴۳ هزار کودک دارای سو تغذیه شناسایی شد و در نوبت دوم این عدد ۱۵۴ هزار کودک بود. در نهایت ۱۳۲ هزار کودک مشمول این طرح شد.

وی درباره طرح یسنا هم گفت: همچنین برای تأمین تغذیه مناسب مادران باردار و شیرده (طرح یسنا) ۸ استان محروم کشور نیز ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. تمام این مبالغ جدا از یارانه عمومی است که برای افراد دهک اول تا نهم در نظر گرفته شده است.

اجرای مرحله سوم طرح فجرانه

طرح ۳ ماهه فجرانه از ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد. بر اساس این طرح، ماهانه خانوارهای مشمول طرح می‌توانند با خرید ۱۱ قلم کالا به میزان تعیین شده می‌توانند معادل ۲۲۰ هزار تومان خرید داشته باشند.

معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرا مرحله سوم طرح عنوان کرد: در طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی حدود ۹۸ میلیون بسته توزیع شده، بدون اینکه صفی ایجاد شود. میزان آورده دولت تقریباً ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و آورده مردم ۶۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲ میلیارد دلار کالا در ۲ ماه خرید شده و این عدد بزرگ‌ترین خرید کشور به شمار می‌رود.

وی درباره حجم خرید هم اظهار کرد: تا کنون حجم خرید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده است.

معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه میزان استقبال مردم در مرحله اول ۸۷ درصدی و در مرحله دوم ۶۷ درصد بود، تاکید کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی از موفق‌ترین و بزرگ‌ترین طرح‌های حوزه امنیت غذایی بوده است که به مرحله اجرا درآمده است.

عسگریان تصریح کرد: نهادهای پژوهشی قرار است مطالعه و بررسی داشته باشند که کالری دریافتی مردم در این بازده زمانی چه تغییراتی داشته است. برای ادامه‌دار شدن این طرح باید با پژوهشگران صحبت شود و نظر آنها درباره تأثیر آن مشخص شد تا در ادامه مسؤولان درباره آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در نیمه دوم اردیبهشت ماه جمع‌بندی در خصوص ادامه‌دار شدن طرح کالابرگ و طرح فجرانه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت سبدی که برای مردم در نظر گرفته شده است از سال گذشته ثابت مانده و افزایش قیمت در آن متوقف شده است، توضیح داد: قیمت این سبد حدود ۷۴۰ هزار تومان است که افراد آن را ۵۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. اگر قیمت این سبد ۸۰۰ هزار تومان شود نیز مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی آن را به قیمت ۵۲۰ هزار تومان خریداری می‌شود.

معاون رفاهی وزیر کار با بیان اینکه شارژ یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی امروز انجام می‌شود، گفت: بیشترین کالایی که در این طرح خریداری شده مربوط به حوزه لبنیات است. در این طرح حبوبات به میزان ۱۰۰ هزار تن، شیر ۲۵۵ هزار تن، ماست ۲۱۴ هزار تن، ماکارونی ۶۰ هزار تن، گوشت قرمز ۴۴ هزار تن، گوشت سفید ۸۸ هزار تن، تخم مرغ ۸۹ هزار تن، پنیر ۳۴ هزار تن، شکر ۴۴ هزار تن، روغن ۷۰ هزار تن، برنج ۱۷۶ هزار تن از سوی مردم خریداری شده است.

سخن پایانی

در توضیح اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی که بر اساس مطالعات انیستیو تغذیه ایران استخراج شده ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز (گرم و منجمد)، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات می‌شود که با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ خرید انجام می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت‌ها با قیمت روز از محل یارانه جدید دولت تأمین خواهد شد.

قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود.

در طرح جدید شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از مبلغ یارانه حذف شده و اعتبار تشویقی (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی فعلی بوده و خانوار یارانه‌بگیر به‌صورت مجزا یارانه نقدی خود را ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به‌صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کنند.

متقاضیان استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملّی اعتبار (۲۱۰ هزار فروشگاه خرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند. ‌