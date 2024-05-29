به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته دو مأموریت ویژه در این شهرستان به انجام رسید، ابراز داشت: دستگیری عامل آتش سوزی خرمن گندم و کشف یک هزار و ۸۰۰ قرص غیر مجاز از جمله مهمترین این رویدادها است.

وی ضمن بیان اینکه در پی اعلام آتش سوزی خرمن گندم و جو در یکی از روستاهای طرود بلافاصله با کمک آتش نشانی حریق مهار و تحقیقات پلیسی آغاز شد، افزود: بررسی‌ها حاکی از این بود فردی به دلیل اختلافات شخصی اقدام به آتش زدن گندم یکی از سکنه کرده است.

فرمانده انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه هویت فرد شناسایی و متهم در مخفیگاه خود بازداشت شد، ابراز داشت: متهم در بازجویی به جرم خود اعتراف و پرونده تحویل مقامات قضائی شده است.

شائینی از کشف یک هزار و ۸۰۰ عدد قرص غیر مجاز در بازرسی از خودرو کوییک خبر داد و تصریح کرد: مالک خودرو قصد انتقال این محموله را از شرق کشور به سمت پایتخت را داشته است.

وی ضمن بیان اینکه ارزش محموله فوق یک میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: راننده خاطی دستگیر و برای ادامه سیر قانونی به دادسرا معرفی شد.