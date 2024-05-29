جنگ غزه حداقل هفت ماه دیگر ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، تساحی هنگبی مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به موضع گیری درباره جنگ غزه پرداخت.

مشاور امنیت داخلی رژیم صهیویستی از تداوم جنگ در غزه برای چند ماه دیگر خبر داد.

تساحی هنگبی مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: جنگ در غزه حداقل هفت ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

وی مدعی شد: بر ۷۵ درصد از محور فیلادلفیا میان غزه و مصر مسلط شده ایم.

این درحالی است که اسحاق بریک ژنرال ارشد و بازنشسته صهیونیستی در مقاله روز گذشته خود در روزنامه هاآرتص هشدار داد که اگر کابینه این رژیم به جنگ غزه پایان ندهد، این نبرد به یک جنگ فرسایشی تبدیل خواهد شد که سال‌ها ادامه خواهد داشت و نتیجه آن فروپاشی اسرائیل است.

مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان این رژیم که بارها درباره سیاست کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ غزه انتقادات زیادی مطرح کرده است، در این مقاله اعلام کرد: اگر کابینه اسرائیل به جنگ غزه پایان ندهد، این جنگ به رهبری حماس در غزه و حزب الله در شمال سال‌ها طول خواهد کشید و منجر به نابودی اسرائیل می‌شود.اگر جنگ تمام نشود، اسرائیل همه اسرای خود را از دست می‌دهد، اقتصاد فرو می‌پاشد و ارتش ذخیره نابود می‌شود؛ زیرا دیگر قادر به تحمل بار جنگ نیست و همچنین فرصتی برای بازسازی شهرک‌های ویران شده در مرزهای جنوبی و شمالی وجود نخواهد داشت و صد هزار آواره اسرائیلی بدون پناهگاه و در فقر باقی خواهند ماند.

این ژنرال صهیونیست تصریح کرد: همچنین در این صورت انزوای اسرائیل در جهان افزایش خواهد یافت و شدت تحریم‌های اقتصادی و فرهنگی و نظامی که اسرائیل هم اکنون شاهد آن است در نتیجه احکام دادگاه لاهه بیشتر خواهد شد. علاوه بر آن اسرائیل از پروژه‌ها و رویدادهای بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود و نفرت از اسرائیل در جهان به اوج خواهد رسید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کسانی که در زمینه‌های فناوری و پزشکی در اسرائیل کار می‌کنند، به شکل دسته جمعی به خارج فرار خواهند کرد و شکافی که امروز وجود دارد، بیشتر خواهد شد و رویارویی بین بخش‌های مختلف، اسرائیل را از درون متلاشی می‌کند. اگر جنگ غزه ادامه پیدا کند احتمال وقوع یک جنگ منطقه‌ای بزرگ و چند جبهه‌ای علیه اسرائیل بسیار بالاست که نابودی اسرائیل را بیش از پیش تسریع خواهد کرد.