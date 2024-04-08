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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۸

کاپیتان سابق میلان: اینتر با طارمی قوی تر می شود

کاپیتان سابق میلان: اینتر با طارمی قوی تر می شود

کاپیتان سابق تیم فوتبال میلان ایتالیا به تمجید بازیکن ایرانی تیم پورتو پرتغال پرداخت و او را خرید خوبی برای اینتر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه پورتو پس از درخشش در فصل گذشته لیگ پرتغال مورد توجه سران اینتر قرار گرفت و با توجه به پایان مهلت قراردادش با باشگاه پورتو تصمیم گرفت تا در فصل آینده با پیراهن اینتر پا به زمین مسابقه بگذارد.

«ریکاردو مونتولیوو» کاپیتان سابق تیم فوتبال میلان در رابطه با تقویت تیم اینتر گفت: اضافه شدن طارمی و زیلسنکی قطعاً باعث تقویت اینتر خواهد شد. جذب این دو بازیکن را می‌توان تزریق کیفیت در تیم اینتر دانست. در حال حاضر اینتر مدعی اصلی قهرمانی در سری آ به حساب می‌آید و اگر من جای «اینزاکی» بودم به مدیران باشگاه اعلام می‌کردم که هیچ یک از بازیکنان تیم را نفروشند.

او ادامه داد: مسؤولان اینتر به دنبال عقد قرارداد با بازیکنان آزاد هستند در حالی که پیش از این و در دو پست با جذب طارمی و زیلنسکی تقویت شده اند و به نظرم همین بازیکنان را باید تقویت کنند.

کد مطلب 6073362
بهنام روان پاک

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