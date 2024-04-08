به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه رسانه های غربی را به نشر اکاذیب در ارتباط با حمله تروریستی اخیر مسکو متهم کرد.

وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که به رسانه های غربی دستور داده شد مسکو به انحراف توجه جهانی، از ذکر آمار کشته ها و واکنش روس ها به حمله تروریستی به سالن کنسرت شهر خودداری کنند.

بنا به اعلام وزارت امور خارجه روسیه، غرب در تلاش است تا توجه جامعه جهانی را از سازمان‌دهندگان و ذینفعان واقعی این حمله تروریستی منحرف کند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به رسانه های غربی دستور داده شده از پرداختن به مقیاس واقعی این فاجعه در رسانه‌ها، تعداد قربانیان حمله تروریستی، کودکان کشته شده و واکنش شهروندان روسی به این فاجعه خودداری کنند.

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که غرب می‌خواهد از ابراز جامعه جهانی با قربانیان حمله تروریستی مسکو جلوگیری به عمل آورد.