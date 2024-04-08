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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۷

سرویس امنیتی روسیه اعلام کرد؛

عواملی تروریستی با وعده ۱۱ هزار دلار به مسکو حمله کردند+ فیلم

عواملی تروریستی با وعده ۱۱ هزار دلار به مسکو حمله کردند+ فیلم

عوامل اصلی و میدانی حمله تروریستی اخیر در مسکو اعتراف کردند که به آنها وعده داده شده بود که پس از انجام حمله و فرار به اوکراین ۱۱ هزار دلار دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) فیلم بازجویی عوامل اصلی حمله تروریستی اخیر در مسکو را منتشر کرد.

در پی حمله تروریستی ۲۲ مارس (۳ فروردین) به سالن کنسرت «کورکوس» در منطقه «کراسنوگورسک» مسکو، دست کم ۱۴۵ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شدند. سرویس امنیت فدرال روسیه روز بعد ۱۱ نفر را به ظن مشارکت در این حمله تروریستی بازداشت کرده، به‌ویژه ۴ نفر متهم در فیلم منتشرشده که با ماشین قصد فرار به اوکراین را داشتند. این مرگبارترین حمله تروریستی است که از اوایل دهه ۲۰۰۰ تاکنون در روسیه رخ می‌دهد.

گروه تروریستی داعش مسؤولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفت، اما «الکساندر بورتینکوف» رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه تأکید کرد که آمریکا، انگلیس و اوکراین نیز پشت این حمله تروریستی قرار دارند و احتمالاً از عوامل داعش استفاده کرده‌اند.

در فیلم بازجویی منتشرشده که از تلویزیون روسیه نیز پخش‌شده، متهمان می‌گویند برای این انجام این حمله و نحوه فرار آنها به اوکراین با فردی به نام «سیف‌الله» در ارتباط بودند. مقامات امنیتی روسیه اعلام کردند که در حال حاضر به دنبال شناسایی هویت این فرد هستند.

به گفته متهمان برای انجام این حمله تروریستی سیف‌الله به آنها اسلحه داد و به آنها وعده داد که پس از انجام حمله تروریستی به مناطق مرزی اوکراین فرار کنند و در آنجا به هر کدام از آنها یک میلیون روپیه (۱۱ هزار دلار) به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد؛ در مرز با اوکراین، دو مسیر برای عاملان حمله آماده شده بود. آنها قرار بود ماشین را بسوزانند و از قلمروی که توسط نیروهای مسلح اوکراین پاکسازی شده بود عبور کنند.

کد مطلب 6072977

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      3 0
      پاسخ
      چقدر یک آدم نفهم باشه برای چندر غازجون مردم بی گناه وجان خودتون از بین بردین

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