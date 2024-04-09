بانک صادرات به ۱۰۶۰۰۰ عروس و داماد وام ازدواج پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، تعداد وامهای قرضالحسنه ازدواج وتهیه جهیزیه پرداخت شده توسط این بانک در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۵ هزار و ۹۱۹ فقره رسید و با تخصیص نزدیک به ۲۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال به این امر، در رتبه سوم بانکهای کشور قرار گرفت.
پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی بانک صادرات ایران در ادامه همراهی و همراستایی با سیاستهای اقتصادی کلان کشور در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت به گونهای که مانده تسهیلات پرداخت شده قرضالحسنه در بخشهای مختلف مسئولیتهای اجتماعی در این سال به مرز ۸۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.
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