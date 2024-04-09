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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵

بانک صادرات به ۱۰۶۰۰۰ عروس و داماد وام ازدواج پرداخت کرد

بانک صادرات به ۱۰۶۰۰۰ عروس و داماد وام ازدواج پرداخت کرد

بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۰۶ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در سال گذشته، حمایت از تشکیل خانواده و زوج‌های جوان را ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، تعداد وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج وتهیه جهیزیه پرداخت شده توسط این بانک در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۵ هزار و ۹۱۹ فقره رسید و با تخصیص نزدیک به ۲۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال به این امر، در رتبه سوم بانک‌های کشور قرار گرفت.

پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی بانک صادرات ایران در ادامه همراهی و همراستایی با سیاست‌های اقتصادی کلان کشور در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت به گونه‌ای که مانده تسهیلات پرداخت شده قرض‌الحسنه در بخش‌های مختلف مسئولیت‌های اجتماعی در این سال به مرز ۸۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.

کد مطلب 6073952

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    نظرات

    • محمد ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
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      ای دادبی داد.کو ضامن اخه.کدوم شغل هست که بشه هم قسط وام دادهم اجاره خونه پیش خونه وهم خرج مخارج کمرشکن یک نه گفتن به ازدواج یک عمرارامش و مصیبت ازخودمون دورمیکنیم وزیرباراینهمه دروع و چه کنم چه کنم هاخلاص میشیم وامتون مال خودتان

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