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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۲۰

مسئول قرآن و عترت آموزش و پرورش استان سمنان:

محفل بزرگ قرآنی دانش آموزان استان سمنان برگزار شد

محفل بزرگ قرآنی دانش آموزان استان سمنان برگزار شد

سمنان- مسئول قرآن و عترت آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری بزرگترین محفل قرآنی دانش آموزان همزمان با سراسر کشور در سمنان خبر داد.

اسماعیل آریا منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بزرگترین محفل قرآنی جهان اسلام همزمان با سراسر کشور در ماه مبارک رمضان با مشارکت دانش آموزان استان سمنان برگزار شد، تاکید کرد: استقبال دانش آموزان استان از این رویداد بی نظیر بود.

وی با بیان اینکه این محفل بزرگ قرآنی در سراسر کشور و با استقبال خوب دانش آموزان برگزار شد، تاکید کرد: تمام مدارس استان سمنان میزبان این رویداد بزرگ قرآنی بودند.

مسئول قرآن و عترت آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه همه دانش آموزان سراسر کشور و طبیعتاً استان سمنان مخاطب این رویداد مهم و بزرگ قرآنی بودند، تاکید کرد: ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی محور و هدف اصلی این رویداد بزرگ بود.

آریامنش همچنین با بیان اینکه تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان و با استفاده از قاریان دانش آموز استان در زمره بخش‌های این مراسم بود، تاکید کرد: این محفل همچنین با استقبال خوب خانواده‌های دانش آموزان نیز روبرو شد.

مسئول قرآن و عترت آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در مرکز استان یک مراسم محوری نیز ویژه محفل بزرگ قرآنی دانش آموزان استان برگزار شد، تاکید کرد: ۳۰۰ دانش آموز نخبه استان سمنان از تمامی مدارس اعم از شاهد، دولتی و غیردولتی و … در این محفل محوری حضور داشتند.

آریا منش با بیان اینکه آوردن قرآن کریم به بطن زندگی دانش آموزان از دیگر اهداف این پویش بزرگ است، افزود: نمایش وحدت و همدلی مسلمانان حول کتاب الهی از دیگر محورهایی بود که این همایش بزرگ قرآنی آن را دنبال می‌کرد.

کد مطلب 6073954

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