مسؤولان نگاه متفاوتی به فعالان قرآنی داشته باشند

محمد علی اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا به امروز با مؤسسه‌های مختلف قرآنی در شهرستان خرمدره همکاری داشته است، افزود: توانستیم با مشارکت این مؤسسه‌های قرآنی نسبت به برگزاری فعالیت‌های قرآنی در سطح این شهرستان اقدام می‌کنیم.

وی از برگزاری محافل «نور و قرآن برکت مدرسه» در این منطقه خبر داد و با یادآوری اینکه این برنامه در طول سال و دو هفته یک بار در یکی از مدارس شهرستان خرمدره در قالب محفل انس با قرآن برگزار می‌شود، اظهار کرد: به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این محفل قرآنی حتماً دو هفته یک بار در یکی از مدارس خرمدره برگزار شود.

این فعال قرآنی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر اقدام به برگزاری ۱۴ محفل قرآنی در مدارس این شهرستان کرده‌ایم، ادامه داد: علاوه بر برگزاری محافل «نور و قرآن برکت مدرسه»، اقدام به تشکیل محافل انس با قرآن در منازل شهدا کردیم که برگزاری این محافل بر عهده تیمی متشکل از نوجوانان بوده و ما فقط کمک‌حال این تیم برای برگزاری هر چه بهتر محافل انس با قرآن در منازل شهدا بودیم.

برگزاری محافل انس با قرآن در منازل شهدا

اسدی با اشاره به اینکه برگزاری محافل انس با قرآن در منازل شهدا نزدیک به دو سال است که کلید خورده و تا به امروز حدود ۷۲ منزل شهید، میزبان این تیم بوده که برنامه مذکور به صورت زنده از شبکه شاد دانش‌آموزی نیز پخش شده است، تصریح کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا و جدی شدن فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، ابتدا اقدام به تشکیل کانال در فضای مجازی با ۱۰۰ عضو کردیم، این در حالی است که به واسطه اقدامات و فعالیت‌هایی که تا به امروز انجام شده، تعداد اعضای این کانال به ۴۰ هزار نفر رسیده است.

‌مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) آموزش و پرورش شهرستان خرمدره با بیان اینکه یکی از برنامه‌های محفل انس با قرآن در منازل شهدا مربوط به برگزاری این محافل در منزل شهدای شاخص استان بود، اضافه کرد: در همین راستا یکی از همین محفل‌ها در منزل شهید شهریاری برگزار شد. همچنین این محفل را در منزل شهید شاخص، نورالدین که از شهدای تبریز به شمار می‌رود نیز با هماهنگی‌های به عمل آمده برگزار کردیم.

اسدی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی را از سال ۱۳۷۷ آغاز و طی ۷ سال اخیر همکاری با آموزش و پرورش شهرستان خرمدره را نیز در دستور کار خود قرار داده است، عنوان کرد: طی این مدت و در کنار برگزاری محافل قرآنی، اقدام به برگزاری آموزش‌های قرآنی، روخوانی، تجوید و … کرده‌ایم که خوشبختانه با استقبال خوب علاقه‌مندان مواجه بوده است

وی از برگزاری مسابقات قرآنی در سطح مدارس شهرستان خرمدره خبر داد و خاطرنشان کرد: در بحث حفظ موضوعی قرآن، اقدام به برگزاری طرح «مسطورا» کردیم. همچنین در کنار همه این فعالیت‌ها، برگزاری کلاس‌های سرود و تواشیح را در دستور کار خود قرار دادیم که در همین راستا گروه سرود ۸۰ نفری تشکیل شد، به طوری که به مدت چند سال توانستیم برنامه‌های مذهبی این شهرستان را با این گروه سرود پشتیبانی کنیم، این در حالی است که همین گروه سرود توانست در مسابقات دهه فجر نیز به عناوین مهم استانی دست یابد.

این فعال قرآنی با یادآوری اینکه در کنار تشکیل گروه سرود، اقدام به تشکیل گروه هم‌خوانی با حضور نونهالان و نوجوانان علاقه‌مند کردیم، گفت: خوشبختانه بچه‌هایی که در این مؤسسه پرورش می‌یابند، توانسته‌اند سهم عمده‌ای در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان خرمدره در بخش پسران داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کلاس‌ها در طول تابستان به صورت خاص برگزار و دنبال می‌شود، اظهار کرد: به عنوان مثال سال گذشته در حدود ۵۰۰ نفر در دوره‌های آموزش روخوانی و روان خوانی شرکت کردند.

این فعال قرآنی اضافه کرد: همچنین برای رده‌های سنی بزرگسالان و فرهنگیان اقدام به برگزار کلاس‌های آموزشی کردیم. فارغ از آموزش‌های قرآنی، برای اولیای دانش‌آموزان نیز این کلاس‌ها را در زمینه روخوانی و روان خوانی قرآن داریم که در کنار آن برای اولیا کلاس آموزش خانواده نیز برگزار می‌کنیم.

‌مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) آموزش و پرورش شهرستان خرمدره در ادامه با بیان اینکه فعالیت این مؤسسه از سال ۱۳۷۵ آغاز شده است، تصریح کرد: این مؤسسه اقدام به برگزاری محافل قرآن در سنگر مساجد کرد که این برنامه هر هفته در یکی از مساجد شهرستان به صورت خانوادگی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: محافل «نور و قرآن برکت محله» یکی دیگر از برنامه‌های این مؤسسه به شمار می‌رود که در قالب این برنامه شاهد برگزاری این محفل قرآنی در طول هفته در یکی از محله‌های شهرستان خرمدره هستیم.

اسدی متذکر شد: در طول ماه مبارک رمضان هر روز در مسجد رسول‌الله خرمدره مراسم جز خوانی به همت این مؤسسه و با حضور برادران و خواهران برگزار می‌شود. در کنار برگزاری این مراسم، شاهد تشکیل گروه‌های معارف و نمایش نیز در این مؤسسه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان خرمدره در ترویج فرهنگ قرآنی گام‌های بلندتری نسبت به سایر مناطق استان برداشته است، افزود: هجمه‌هایی که امروزه در برخی از مناطق استان مشاهده می‌کنیم، در این شهرستان بسیار کم است که خروجی فعالیت همین موسسه‌ها در قالب فعالیت‌های قرآنی باعث روی دادن چنین اتفاق میمونی شده و باعث شده است هوشمندی و بصیرت مردم در حوزه‌های مختلف افزایش یابد.

‌مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) آموزش و پرورش شهرستان خرمدره در خصوص برنامه‌های آتی این مؤسسه قرآنی در شهرستان خرمدره، اظهار کرد: یکی از این برنامه‌ها تربیت مربیان قرآنی است؛ چرا که معتقدیم که هر کدام از این مربیان می‌توانند در محله خانه قرآنی تشکیل داده و به صورت شبکه‌ای کار کنند که همین امر منجر به تقویت جبهه قرآنی خواهد شد.

اسدی، تقویت مساجد به عنوان پایگاه‌های قرآنی را یکی دیگر از برنامه‌های آتی این مؤسسه برشمرد و گفت: انتظار داریم مسؤولان دست موسسه‌ها و فعالان قرآنی را بگیرند؛ چرا که این حمایت اثرگذاری فعالان قرآنی در ابعاد مختلف جامعه را بیش از پیش نمایان خواهد کرد.

وی خطاب به مسؤولان استان متذکر شد: انتظار داریم همان نگاه و توجهی که به یک قهرمان ورزشی در بین مسؤولان وجود دارد، در مورد فعالان قرآنی نیز که به معنای واقعی کلمه یک قهرمان هستند، وجود داشته باشد.