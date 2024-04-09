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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۴

افزایش بلیت هواپیما تا دو هفته دیگر تکذیب شد

افزایش بلیت هواپیما تا دو هفته دیگر تکذیب شد

رییس سازمان هواپیمایی کشور گفت: تا به امروز ابلاغیه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده و هر خبری مبنی بر زمان دقیق افزایش قیمت بلیت هواپیما کذب است.

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آیا افزایش قیمت بلیت هواپیما طی روزهای آتی رخ می‌دهد، گفت: زمان دقیقی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد، صرفاً طی جلساتی که با شورای عالی هواپیما و دیوان عدالت اداری برگزار شد، قیمت مورد نظر را به ستاد تنظیم بازار و مراجع بالا دستی برای تأیید ارجاع دادیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: افزایش قیمت بلیت در جلسات کارشناسی شده در حال بررسی است و اگر بنا به این باشد که قیمت بلیت هواپیما افزایش داشته باشد، باید مسیر قانونی افزایش قیمت را طی کند.

وی گفت: تا به امروز جوابیه از مراجع بالا دستی مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما ابلاغ نشده و ایرلاین‌ها همچنان برای عرضه بلیت باید از قیمت‌های قبلی پیروی کنند.

کد مطلب 6074038
زهره آقاجانی

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