آغاز بارش باران بهاری در اهواز

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ساعات اولیه امروز فعالیت سامانه بارشی در اهواز و دیگر مناطق خوزستان سبب رگبار پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید شده و فعالیت این سامانه در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات تداوم خواهد داشت.
وی افزود: احتمال شدت گرفتن بارشها به صورت نقطهای در اغلب نقاط خوزستان مورد انتظار است. همچنین احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: از روز پنجشنبه از شدت بارشها کاسته خواهد شد و تنها در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات بارشهای پراکنده به همراه رعد و برق پیشبینی میشود.
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