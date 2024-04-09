به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اکبر نیازی واقف، مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه قصد دارد این محصول را به شکل رایگان در اختیار مناطق کمتر برخوردار قرار دهد، اظهار کرد: ۹ سال پیش شهرداری تهران به دلیل خطرات استفاده از مرگموشهای رایج به دنبال محصول جدیدی بود که تنها روی موشها اثرگذار باشد و خطری برای انسان و دیگر حیوانات نداشته باشد. از این رو کار روی مطالعه فیزیولوژی موشها را آغاز کردیم و در نهایت با شناخت ویژگیهای سیستم گوارش موش، سمی ویژه موشها تولید کردیم. البته این سم بعدها با انجام اصلاحاتی بهبود یافت، به طوری که در حال حاضر میتوان آن را یک محصول بیخطر و مؤثر برای از بین بردن موشها دانست.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان در خصوص محصولات تولیدی این شرکت و کاربرد آنها، گفت: با توجه به اینکه ما از طریق کار کردن روی معده و روده موش غذایی را ابداع کردیم و در معده حیوان، منجمد و تبدیل به خمیری سخت شد. به همین دلیل موش نمیتواند آن را دفع کند و این محصول برای کشاورزان، انبارداران، مغازهها و حتی خانهها نیز کاربرد دارد.
وی ضمن اشاره به برخی مشکلات سمهای تولید شده توسط شرکتهای تولیدکننده محصول مشابه، خاطرنشان کرد: این محصول به دلیل اینکه غیرسمی است، هیچ گونه خطری برای محیط زیست، حیوان و انسان ندارد. در واقع این محصول فاقد هر گونه سم شیمیایی برای انسان، محیط زیست، دام و طیور، خاک، گیاه و سایر جانداران است. همچنین بعد از مرگ موش، نیازی به جمعآوری لاشه آن نیست، زیرا هنگامی که حیوان این پودر را میخورد، معده او بسته میشود و به داخل لانهای که معمولا در زمین هست، میرود و به ندرت لاشه آن دیده میشود.
نیازی با تاکید بر اینکه موشها قبل از مرگ به یکدیگر هشدار خطر میدهند، خاطرنشان کرد: از آنجا که پودر تولیدی ما حاوی غذاهای مورد پسند آنها مثل آرد، ذرت و پودر بیسکویت است، آنها نمیتوانند خطر را تشخیص دهند و لذا هشدار هم نمیدهند. از طرفی کنههایی برای تغذیه به بدن موش میچسبند که بعد از مرگ موش، به حیوان دیگری منتقل شده و باعث مرگ آنها نیز میشوند. اما اگر موش در لانه خود بمیرد، این کنه به حیوان دیگری منتقل نمیشود و از خیلی از بیماریها نیز جلوگیری میشود. در نهایت این محصول تاریخ انقضاء ندارد و اگر خیس نشود، قابلیت استفاده مجدد خواهد داشت.
نظر شما