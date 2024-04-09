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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۰

بهرام رضاییان:

ریخت و پاشی در فولاد صورت نگرفته است

ریخت و پاشی در فولاد صورت نگرفته است

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان در پایان جلسه با وزیر ورزش و جوانان گفت: هیچ ریخت و پاشی در باشگاه صورت نگرفته اما بودجه کنونی پاسخگوی مشکلات ما نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر به همراه مهدی تاج و مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ امروز سه شنبه ۲۱ فروردین جلسه‌ای را با کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان پیرامون تدوین آئین نامه فیرپلی مالی در باشگاه‌ها برگزار کردند و هر کدام از مدیران باشگاه‌ها نقطه نظرات خود را در خصوص چگونه به اجرا در آمدن این آئین نامه بیان کردند.

بهرام رضائیان در پایان نشست مدیران عامل باشگاه‌ها با وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: هیچ ریخت و پاشی در باشگاه فولاد رخ نداده است، بودجه ما منطقی بوده اما هزینه‌های جاری باشگاه بالا رفته است و در شرایط کنونی این بودجه پاسخگوی تیم فوتبال فولاد نیست.

کد مطلب 6074336
مهدی مرتضویان

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