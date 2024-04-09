به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران بزرگ گفت: این سازمان، امسال نیز همانند سالیان گذشته در روز عید سعید فطر، تأمین ایمنی نمازگزاران و محل برگزاری نماز عید سعید فطر را عهده دار است.

وی تصریح کرد: در این راستا، ضمن آماده باش کامل نیروهای ۱۳۸ ایستگاه آتش نشانی در سطح کلانشهر تهران، تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین ایمنی این مراسم انجام شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران بزرگ ادامه داد: این سازمان در این روز با استقرار ۱۱۱ دستگاه خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت آتش نشانی با تجهیزات کامل همراه با ۲۳۳ نفر آتش نشان در نقاط مختلف محل برگزاری نماز عید سعید فطر و اطراف مصلای امام خمینی (ره) تهران مستقر می‌شوند.

محمدی تاکید کرد: این استقرار در دو بخش داخلی و خارجی محل برگزاری نماز پرشکوه عید فطر به اجرا در می‌آید به گونه‌ای که حلقه داخلی، ایمنی بخش‌های داخلی مصلی و حلقه خارجی، ایمنی پارکینگ‌های شمالی و جنوبی و بزرگراه‌ها و خیابان‌های اطراف محل برگزاری نماز عید فطر و معابر عمومی را برعهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: این استقرار از ساعت ۳ بامداد روز عید فطر در بخش داخلی و بیرونی مصلای امام خمینی (ره) آغاز شده و آتش نشانان به همراه خودروهای عملیاتی و موتورسیکلت‌ها، به صورت ثابت و سیار در ۱۱۱ نقطه مشخص شده در مصلای تهران و اطراف این محل حاضر و مستقر خواهند شد و تا پایان برگزاری مراسم و تخلیه کامل محل برگزاری نماز در محل‌های مشخص شده باقی خواهند ماند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: علاوه بر استقرار خودرویی سازمان آتش نشانی، ۲۵ نفر از آتش نشانان آقا و ۲۰ نفر بانوان آتش نشان مجهز به خاموش کننده‌های دستی نیز به صورت پیاده در نقاطی از فضای داخلی شبستان‌ها مستقر شده و تأمین ایمنی این نقاط را برعهده دارند.

محمدی با اعلام این که مدیران سازمان آتش نشانی تهران بزرگ نیز از ساعات اولیه مراسم در مصلای تهران حضور یافته و بر نحوه استقرار و آمادگی نیروهای آتش نشانی نظارت مستقیم خواهند داشت، خاطرنشان کرد: ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان گرامی، توصیه می‌شود در صورت بروز هرگونه آتش سوزی و حادثه، خونسردی خود را حفظ کرده و از محل حادثه فاصله بگیرند و بلافاصله مراتب را به سامانه ۱۲۵ و یا نیروهای آتش نشانی مستقر در محل اطلاع دهند.