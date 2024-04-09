به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه نشست وزیر ورزش و جوانان با مسؤولان فدراسیون فوتبال و مدیران عامل لیگ برتر فوتبال در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص اجرای قانون فیرپلی مالی گفت: جلسه بسیار خوبی بود و بیش از ۳ ساعت طول کشید. می‌دانستم که قانون فیرپلی مالی از طرف AFC ابلاغ خواهد شد و از این موضوع خبر داشتم و این اتفاق هم افتاد. حلقه مجوز فیرپلی مالی هرروز تنگ‌تر می‌شود و در این جلسه اما مورد انتقاد برخی باشگاه‌ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: اگر ما قانون سقف قرارداد را اجرا نمی‌کردیم بدهی باشگاه‌ها امروز بسیار بیشتر از میزان کنونی بود. در فیرپلی مالی قانونی به نام قانون سر به سر وجود دارد. ۴ باشگاه ما به نظر ما تحت ماده ۱۴۱ قرار دارند و ورشکسته هستند و اینها را به وزیر ورزش گزارش دادیم. باید این باشگاه‌ها را به شرایط عادی برگردانیم و صورت‌های مالی آنها باید به شیوه ما مورد حساب رسی قرار بگیرند. باید این رنسانس را ایجاد کنیم و شهامت تصمیمات وجود داشته باشد.

مهدی تاج گفت: امروز باشگاه‌ها را جمع کردیم و گفتیم که هزینه‌ها نمی‌تواند به شکلی بی رویه افزایش پیدا کند. اگر همین قانون سقف قرارداد هم نبود همه باشگاه‌ها الان افتاده بودند و با وجود قانون سقف قرارداد هم حقوق بسیاری از بازیکنان پرداخت نشده است. تفاوت فوتبال با دیگر پدیده‌های اجتماعی این است که ما رقبایی در خارج از کشور داریم و کشورهایی مثل ژاپن از ما جلو می‌زنند. در رنکینگ فوتبال دنبال بیستم جهان هستیم و در فوتسال ششم و در فوتبال ساحلی پنجم هستیم. اما به آقای وزیر اعلام کردیم که درآمدهای ما در آسیا بیستم است.

وی در خصوص درآمدزایی باشگاه و مواردی چون حق پخش گفت: درآمدهای فدراسیون و باشگاه‌ها فقط حق پخش نیست و درآمدهای دیگری داریم که باید احصا کنیم. بحث هزینه و مواردی چون مالیات برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده فوتبال را به طور جدی تحت و شعاع قرار داده است و بسیاری از مدیران به خاطر مالیات ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله هستند. طبق قانون، اماکن ورزشی و مجموعه‌های ورزشی از مالیات معاف هستند اما اداره مالیات تفسیر دیگری دارد. فدراسیون فوتبال یکی از بدهکاران مالیاتی در کشور است.

تاج در خصوص مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم گفت: ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال نسبت در سال‌های اخیر در وضعیت بهتری قرار دارند و نسبت به بدهی‌ها و مالیات قدم مؤثری برداشته اند و توانسته اند مجوزهایی مثل مقاومت زمین، مقاومت سکوها و آتش نشانی را بگیرند و در جلساتی با آقای وزیر توانستیم این موانع را برطرف کنیم. اما مساله مالکیت بباشگاه ها و مالکیت مشترک در اختیار فدراسیون یا وزارت ورزش نیست و امروز با آقای صحبت مفصلی داشتیم و نامه‌هایی به ارگان‌های مختلف ارسال کردم و شرایط را برای آنها توضیح دادم و گفتم که عواقب آن دامن باشگاه‌ها را خواهد گرفت اما تا به امروز مساله مالکیت مشترک همچنان برطرف نشده است.