واکنش جهاد اسلامی فلسطین به بازداشت سخنگوی این جنبش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جهاد اسلامی فلسطین ربودن طارق سلمی سخنگوی این جنبش و تعدی به او توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و تل آویو را مسئول حفظ جان او دانست.

در بیانیه جهاد اسلامی با اشاره به بازداشت طارق سلمی سخنگوی رسانه ای جنبش در نوار غزه و بازداشت و تعدی به او، ضمن محکوم کردن این اقدام اشغالگران، اعلام کرد: رژیم صهیونیستی مسئول سلامتی طارق سلمی است.

جنبش جهاد اسلامی توضیحی درباره نحوه بازداشت سلمی یا تاریخ بازداشت او نداد و رژیم صهیونیستی نیز واکنشی در این زمینه نداشته است.