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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۸

واکنش جهاد اسلامی فلسطین به بازداشت سخنگوی این جنبش

واکنش جهاد اسلامی فلسطین به بازداشت سخنگوی این جنبش

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای ربودن طارق سلمی، سخنگوی این جنبش توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جهاد اسلامی فلسطین ربودن طارق سلمی سخنگوی این جنبش و تعدی به او توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و تل آویو را مسئول حفظ جان او دانست.

در بیانیه جهاد اسلامی با اشاره به بازداشت طارق سلمی سخنگوی رسانه ای جنبش در نوار غزه و بازداشت و تعدی به او، ضمن محکوم کردن این اقدام اشغالگران، اعلام کرد: رژیم صهیونیستی مسئول سلامتی طارق سلمی است.

جنبش جهاد اسلامی توضیحی درباره نحوه بازداشت سلمی یا تاریخ بازداشت او نداد و رژیم صهیونیستی نیز واکنشی در این زمینه نداشته است.

کد مطلب 6074360

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