اذعان رژیم صهیونیستی به زخمی شدن شماری دیگر از نظامیان خود در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن شماری دیگر از نظامیان این رژیم طی ساعات گذشته اشاره کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشت ۶ نظامی دیگر در غزه زخمی شده اند که با احتساب این موارد، شمار نظامیان زخمی شده این رژیم از زمان شروع جنگ به ۳۲۰۸ افسر و نظامی افزایش یافته است که ۱۵۶۱ نظامی از زمان حمله زمینی این رژیم به غزه زخمی شده اند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی بیان کرد که ۲۶۳ نظامی این رژیم همچنان تحت درمان قرار دارند.
این نظامیان در جریان نبردهای غزه زخمی شده اند که حال ۲۸ نظامی وخیم گزارش شده است.
صهیونیستها از ابتدای جنگ تاکنون تحت سانسور نظامی شدید عمل کرده و گزارشهای زیادی درباره دروغگویی و پنهانکاری ارتش رژیم صهیونیستی در ارائه آمار تلفات خود وجود دارد.
انتشار اطلاعات مربوط به عملیاتهای مقاومت و تلفات ارتش صهیونیستی به ویژه تلفات جانی در جنگ غزه از ابتدا مشمول سانسور نظامی شدید قرار گرفته و رسانههای این رژیم حق ندارند اطلاعاتی درباره آمار کشتهشدگان منتشر کنند. ارتش اسراییل همچنین از پخش کلیپهای مستندِ منتشر شده توسط گروههای مقاومت درباره عملیاتهای آنها در رسانههای اسراییلی جلوگیری میکند.
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