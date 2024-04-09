انس با قرآن را محدود به ماه رمضان نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هاشم غیاثی در مراسم اختتامیه برنامههای قرآنی ماه مبارک رمضان سپاه در ابتدای سخنان خود با تقدیر از مجموعه نمایندگی ولی فقیه این سپاه کارکنان و بویژه سربازان را توصیه کرد آیههای قرآن کریم را آیههای زندگانی خود قرار دهند و بر اساس دستورات قرآنی زندگیشان را تنظیم نمایند.
فرمانده سپاه استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه امروز جبهه مقاومت به برکت انس با قرآن به پیشرفتهای بسیار خوبی نائل شده است، گفت: یک زمانی دشمنان تلاش کردند تا مدارس دینی را در جوامع اسلامی تعطیل کنند اما نتوانستند دوباره اجبار کردند که آیات جهاد و شهادت را از سرفصل دروس این مدارس حذف کنند باز هم نتوانستند.
وی تصریح کرد: همه اینها نشان میدهد که کارآمدی قرآن کریم در رشد و بالندگی جوامع اسلامی بسیار مؤثر بوده و ملتها را بیدار میکند.
غیاثی با تحسین صبر و استقامت مردم غزه گفت: در هر خانوادهای که در غزه زندگی میکند حداقل یک نفر مجاهد و رزمنده وجود دارد و امروز این ملت بزرگ ثابت کرده است تهدیدات و سختیها، ذرهای در عزم و اراده آنها برای دفاع از اسلام تأثیری ندارد.
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