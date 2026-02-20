سید حسین ترجمان در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، قرآنی و تبلیغی در ماه مبارک رمضان با محوریت قرآن و خانواده خبر داد.
کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت فضاسازی گسترده شهری در ایام ماه مبارک رمضان گفت: مقابله با تظاهر به روزهخواری و ایجاد فضای متناسب با شأن این ماه مبارک از اولویتهای اصلی کمیته دینیـتبلیغی است و شهرداری آمادگی کامل برای اجرای این فضاسازی را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه تشریح عملیات «زندگی با آیهها» از برنامههای محوری رمضان امسال است، افزود: برنامهریزی برای اطعام نیمه ماه مبارک رمضان همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع)، برپایی سفرههای افطار و برگزاری جشنهای تکلیف ویژه روزهاولیها از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
ترجمان ادامه داد: پیشنهاد شد یک کار محوری با موضوع «خانواده و قرآن» با مشارکت آستان قدس رضوی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری اجرا شود. همچنین موضوع محکومیت اقدام موهن سوزاندن قرآن کریم و برنامهریزی برای غبارروبی مساجد در دستور کار این کمیته قرار گرفت.
کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر نقش رسانهها تصریح کرد: صدا و سیما موظف است رویدادهای فرهنگی ماه مبارک رمضان را بهصورت گسترده منعکس کند و اعزام مبلغین به مناطق مختلف، بهویژه اعزام مبلغین تخصصی به مدارس، بهطور ویژه پیگیری شود.
وی بهرهگیری از ظرفیت ماه مبارک رمضان برای تقویت اجتماع قلوب و انسجام ملی را ضروری دانست و گفت: برگزاری مسابقات قرآنی، کرسیهای تلاوت و تدبر قرآن، جمعههای قرآنی و همچنین فراخوان از هیئات مذهبی فعال در حوزه فعالیتهای قرآنی برای حمایت و برنامهریزی منسجم از دیگر محورهای این عملیات فرهنگی است.
ترجمان افزود: کانونهای فرهنگی نیز مأمور شدهاند با تشکیل محافل گفتوگویی و انعکاس رسانهای آنها، نقش مؤثری در پویایی فضای فرهنگی و دینی استان در ماه مبارک رمضان ایفا کنند.
