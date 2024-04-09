خدمات هلال احمر در مناطق دچار تنش آبی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به تشریح اقدامات و فعالیت‌های خادمان داوطلب مردمی در طرح توانمندسازی جوامع محلی، با عنوان برنامه ملی «نذر خدمت» در سالی که گذشت، پرداخت و گفت: رویکردهای برنامه نذر خدمت در حوزه‌های سلامت‌، معیشت‌، محیط زیست، آموزش، توانمندسازی، کارآفرینی و آبرسانی بوده است و این برنامه در ۲ بخش ملی و استانی از نیمه آبان ماه سال ۱۴۰۲ در سطح شهرها و روستاهای کمتر برخوردارِ از پیش شناسایی شده آغاز شده و در سال جدید همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در رویکرد سلامت‌محور این برنامه بشردوستانه، ۷۱۶ نفر از داوطلبان کادر عمومی و تخصصی درمان به ۵۷ هزار و ۴۳۳ نفر خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی رایگان ارائه دادند.

رئیس سازمان داوطلبان افزود: در رویکرد کارآفرینی برنامه نذر خدمت علاوه بر ارائه خدمات حمایتی به ارزش بیش از ۳۱۲ میلیارد ریال از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و هموار ساختن مسیر ایجاد کسب و کارهای محلی، تعداد ۱۶ هزار و ۹۵۷ سبد غذایی در قالب رویکرد معیشت محور بین خانوارهای نیازمند توزیع شده است که ۶۵ هزار و ۴۰۴ نفر به صورت مستقیم از این خدمت بهره مند شدند.

سلیمی تشریح کرد: در رویکرد زیست محیطی و آبرسانی برنامه نذر خدمت، تأمین لوازم و تجهیزات آبرسانی از قبیل لوله‌های پلی اتیلن، مخازن ذخیره آب، پمپ و اتصالات آب برای مناطق متأثر از خشکسالی و کم آبی در دستور کار قرار داشته است و به ۷۳ هزار و ۲۲۸ بهره‌ور خدمت رسانی شده که ارزش مالی آن ۴۱۹ میلیارد ریال برآورد شده است؛ ضمن اینکه کارگاه‌های مختلف آموزش و توانمندسازی نیز با شرکت ۳۳ هزار و ۷۹۳ فراگیر در شهرها و روستاهای جامعه هدف برگزار شده است.

وی ارزش ریالی مجموع خدمات داوطلبانه ارائه شده برنامه نذر خدمت را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: تاکنون این برنامه در ۲۱۳ شهر و روستا برگزار شده است و همچنان در حال برگزاری است.