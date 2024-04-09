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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۱۰

سلیمی خبر داد؛

خدمات هلال احمر در مناطق دچار تنش آبی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان

خدمات هلال احمر در مناطق دچار تنش آبی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به اجرای برنامه «نذر خدمت» در سطح ملی و استانی در سال گذشته از خدمات رایگان در مناطق دارای تنش آبی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به تشریح اقدامات و فعالیت‌های خادمان داوطلب مردمی در طرح توانمندسازی جوامع محلی، با عنوان برنامه ملی «نذر خدمت» در سالی که گذشت، پرداخت و گفت: رویکردهای برنامه نذر خدمت در حوزه‌های سلامت‌، معیشت‌، محیط زیست، آموزش، توانمندسازی، کارآفرینی و آبرسانی بوده است و این برنامه در ۲ بخش ملی و استانی از نیمه آبان ماه سال ۱۴۰۲ در سطح شهرها و روستاهای کمتر برخوردارِ از پیش شناسایی شده آغاز شده و در سال جدید همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در رویکرد سلامت‌محور این برنامه بشردوستانه، ۷۱۶ نفر از داوطلبان کادر عمومی و تخصصی درمان به ۵۷ هزار و ۴۳۳ نفر خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی رایگان ارائه دادند.

رئیس سازمان داوطلبان افزود: در رویکرد کارآفرینی برنامه نذر خدمت علاوه بر ارائه خدمات حمایتی به ارزش بیش از ۳۱۲ میلیارد ریال از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و هموار ساختن مسیر ایجاد کسب و کارهای محلی، تعداد ۱۶ هزار و ۹۵۷ سبد غذایی در قالب رویکرد معیشت محور بین خانوارهای نیازمند توزیع شده است که ۶۵ هزار و ۴۰۴ نفر به صورت مستقیم از این خدمت بهره مند شدند.

سلیمی تشریح کرد: در رویکرد زیست محیطی و آبرسانی برنامه نذر خدمت، تأمین لوازم و تجهیزات آبرسانی از قبیل لوله‌های پلی اتیلن، مخازن ذخیره آب، پمپ و اتصالات آب برای مناطق متأثر از خشکسالی و کم آبی در دستور کار قرار داشته است و به ۷۳ هزار و ۲۲۸ بهره‌ور خدمت رسانی شده که ارزش مالی آن ۴۱۹ میلیارد ریال برآورد شده است؛ ضمن اینکه کارگاه‌های مختلف آموزش و توانمندسازی نیز با شرکت ۳۳ هزار و ۷۹۳ فراگیر در شهرها و روستاهای جامعه هدف برگزار شده است.

وی ارزش ریالی مجموع خدمات داوطلبانه ارائه شده برنامه نذر خدمت را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: تاکنون این برنامه در ۲۱۳ شهر و روستا برگزار شده است و همچنان در حال برگزاری است.

کد مطلب 6074417

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