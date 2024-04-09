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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۱

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ورود بیش از ۷ میلیون خودرو به محورهای مواصلاتی البرز

ورود بیش از ۷ میلیون خودرو به محورهای مواصلاتی البرز

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: از ۲۴ اسفند سال گذشته تا ۱۸ فروردین سال جاری، ورود بیش از ۷ میلیون خودرو به استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر گفت: از زمان آغاز طرح راهداری نوروزی (۲۴ اسفند سال گذشته) تا ۱۸ فروردین سال جاری، ورود ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۳۲۵ خودرو در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین خروج ۶ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۲۱ خودرو در استان ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. بیشترین حجم تردد طی این مدت، در آزادراه تهران- کرج با تردد ساعتی ۶ هزار و ۱۰۶ خودرو و سرعت متوسط ۶۷ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با بیان اینکه پنج درصد از کل ترددها در این بازه زمانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است، یادآور شد: استان‌های تهران، قزوین، گیلان و هم بیشترین سهم تردد پلاک‌های غیربومی را داشته‌اند.

کد مطلب 6074457

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