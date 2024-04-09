آتش پاد غلامرضا رضاییدر گفتوگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی طبقه سوم یک ساختمان مسکونی چهار طبقه در خیابان گذرنامه سابق خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد.
وی افزود: ساعت ۱۴:۴۰ امروز سه شنبه (۲۱ فروردین ماه) حادثه آتش سوزی طبقه سوم منزل مسکونی در خیابان گذرنامه سابق به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: بلافاصله پنج دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی و نجات از ایستگاههای شماره یک، هشت و نجات مرکزی به محل حادثه اعزام و آتش سوزی را مهار نمودند.
رضایی در پایان اضافه کرد: یک مرد ۲۱ ساله در این حادثه دچار مصدومیت شد که توسط پرسنل اورژانس به مرکز درمانی اعزام گردید و علت حادثه نیز در دست بررسی است.
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