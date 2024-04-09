کشته شدن ۳ سرباز تانزانیایی در جمهوری کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع رسانه ای از کشته شدن شماری از نظامیان نیروهای حافظ صلح آفریقای جنوبی در جمهوری کنگو خبر می دهند.

منابع محلی روز سه شنبه اعلام کردند که سه سرباز تانزانیایی در جمهوری کنگو کشته شدند.

جامعه توسعه آفریقای جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد که شلیک خمپاره در نزدیکی اردوگاه نیروهای حافظ صلح آفریقای جنوبی در جمهوری دموکراتیک کنگو، به مرگ سه سرباز تانزانیایی و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد.

این سربازان بخشی از نیروهای حافظ صلح آفریقای جنوبی را تشکیل می دادند که در دسامبر سال گذشته میلادی با هدف کمک به نیروهای دولتی جمهوری کنگو برای مبارزه با در این کشور مستقر شدند.

نیروهای حافظ صلح آفریقای جنوبی شامل سربازانی از کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا و مالاوی است.

«رامش راجاسینگهام» مدیر هماهنگی دفتر بشردوستانه سازمان ملل اواخر اسفند گذشته اعلام کرد که تشدید خشونت‌ها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به آواره شدن دست کم ۲۵۰ هزار نفر تنها در ماه گذشته منجر شده است. این مقام سازمان ملل این وضعیت را یک بحران انسانی توصیف کرد و گفت که برآورد می‌شود درنتیجه یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه در جهان ۷ میلیون نفر آواره شده‌اند و کمک رسانی به بسیاری از آنها ممکن نیست.

شورشیان افراطی در شرق کنگو اوایل اسفند در حملات جداگانه دست کم ۲۲ غیرنظامی را کشتند. نیروهای دموکراتیک متحدین، که وابسته به گروه تروریستی داعش است، ۱۳ نفر را در منطقه مامباسا در استان ای توری کنگو کشتند. این گروه تندرو در استان کیوو، دست کم ۱۱ نفر را با قمه و تفنگ کشتند.

شورشیان از زمانی که در ۲۰۲۱ سال اسلحه به دست گرفتند، بخش‌هایی ازاین منطقه را در شمال کیوو تصرف کردند.