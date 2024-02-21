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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۳۷

حمله‌های تروریستی در کنگو ده‌ها قربانی گرفت

حمله‌های تروریستی در کنگو ده‌ها قربانی گرفت

شورشیان افراطی وابسته به داعش، جان دهها غیرنظامی را در شرق کشور کنگو گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تروریست‌های وابسته به گروه داعش، چند غیرنظامی را در شرق کنگو کشتند.

بنا به اعلام منابع محلی، شورشیان افراطی در شرق کنگو، این هفته در حملات جداگانه دست کم ۲۲ غیرنظامی را کشتند.

نیروهای دموکراتیک متحدین، که وابسته به گروه تروریستی داعش است، روز سه شنبه ۱۳ نفر را در منطقه مامباسا در استان ای توری کنگو کشتند. این گروه تندرو روز دوشنبه هم استان کیوو، دست کم ۱۱ نفر را با قمه و تفنگ کشتند.

یک مقام نظامی محلی گفته که غیرنظامیان در خانه‌های خود هدف قرار گرفتند و تعداد کشته‌ها احتمالاً بیشتر از ارقام اعلام شده است، زیرا از سرنوشت برخی از افراد محلی اطلاعی در دست نیست.

شورشیان از زمانی که در ۲۰۲۱ سال اسلحه به دست گرفتند، بخش‌هایی ازاین منطقه را در شمال کیوو تصرف کردند.

کد مطلب 6034161

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