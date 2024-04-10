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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۱۸

گانتس: حمله زمینی به رفح انجام می شود

گانتس: حمله زمینی به رفح انجام می شود

عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی مدعی بازگشت ارتش این رژیم به خان یونس شد و گفت که حمله زمینی به رفح انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی شد که این رژیم قصد حمله زمینی به رفح را دارد.

«بنی گانتس» عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه گفت که جنگ علیه حماس ادامه دارد و نیروهای رژیم صهیونیستی همزمان در غزه، کرانه باختری و لبنان می‌جنگند.

این مقام صهیونیست در ادامه مدعی شد که این رژیم قصد بازگشت به خان یونس را دارد و برنامه حمله به رفح به قوت خود باقی است.

گانتس مدعی شد که این رژیم در کنار فشار نظامی، به تلاش‌های خود برای مذاکره ادامه خواهد داد.

این مقام صهیونیست همچنین کسانی را که از خدمت نظامی در ارتش این رژیم امتناع می‌کنند، تهدید به مجازات سنگین کرد.

گانتس در ادامه ادعاهایش آورد: اگر لازم باشد عملیات نظامی در مرزهای شمالی را هم گسترش خواهیم داد و دولت لبنان بهای آن را خواهد پرداخت.

این ادعاها در حالی مطرح شد که رسانه های رژیم صهیونیستی عقب نشینی اخیر این رژیم از جنوب غزه را مصداق بارز شکست آن توصیف کردند.

کد مطلب 6075273

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