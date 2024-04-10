سیاست نتانیاهو در غزه اشتباه است و من با آن موافق نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی به انتقاد از «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت که سیاست بنیامین نتانیاهو در غزه اشتباه است، من با آن موافق نیستم و از اسرائیل میخواهم آتش بس کند.
بایدن تاکید کرد که اسرائیلیها باید به غزه اجازه دسترسی کامل به غذا و دارو را بدهند.
به گفته رئیس جمهور جنجالی آمریکا، بهانهای برای تأمین نشدن نیازهای پزشکی و تغذیهای مردم غزه وجود ندارد و این کار باید هم اکنون انجام شود.
سیانان هم با انتشار گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرده است که دولت بایدن اظهارات نتانیاهو در مورد تاریخ عملیات رفح را رد کرده و چنین عملیاتی را در رفح تهدیدی با انگیزه یک موضع سیاسی شکننده توصیف کرده است. در این گزارش گفته شده است که مقامات ارشد کاخ سفید، اظهارات نتانیاهو مبنی بر اینکه هیچ نیرویی در جهان مانع از ورود اسرائیل به رفح نمیشود را یک اظهارنظر نمایشی با اهداف سیاسی میدانند.
همزمان،، یک نماینده دموکرات کنگره آمریکا خواستار توقف فوری ارسال سلاح برای اسرائیل شده است. این نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن خواست انتقال سلاح به اسرائیل را فوراً متوقف کند.
بکا بالینت اظهار داشت که در صورت ادامه گرسنگی و ممانعت از ورود کمکها به غزه، انتقال سلاح به اسرائیل هیچ توجیهی ندارد.
از طرف دیگر، در اروپا نیز ایرلند به دنبال به رسمیت شناختن کشور فلسطین است.
وزیر امور خارجه ایرلند اعلام کرد طرحی رسمی را به دولت برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین ارائه خواهد داد.
این در حالی است که ساعاتی پیش، جنگندههای اسرائیلی در تازهترین جنایت خود علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه منزلی را در اردوگاه النصیرات در مرکز این باریکه بمباران کردند.
خبرنگار الجزیره اعلام کرد در این جنایت که ساعاتی قبل از عید سعید فطر انجام گرفت، ۱۴ فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند.
بیشتر شهدا زن و کودک هستند.
از طرف دیگر، حماس خواستار محاکمه سران رژیم اشغالگر به خاطر جنایات علیه غیرنظامیان در غزه شد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیهای تاکید کرد در ادامه جست و جو برای یافتن پیکرهای شهدا در بیمارستان شفا پس از عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونیستی، ابعاد وسیعتری از جنایات اشغالگران در این بیمارستان آشکار میشود. در کنار تخریب و آتش زدن بخشهای این بیمارستان و خارج کردن کامل آن از خدمت، تیمهای امداد و نجات پیکرهای صدها شهید را در این بیمارستان و محوطههای اطراف آن پیدا کردند که اشغالگران اسرائیلی آنها را زیر آوار دفن کرده بودند تا اینگونه جنایت خود علیه این بیمارستان و بیماران، آوارگان و کادر درمانی و پزشکی در داخل آن را مخفی کنند.
حماس افزود که دشمن صهیونیستی تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی را که خواستار محافظت از غیرنظامیان و بیمارستانها است، زیر پا گذاشته و این بیمارستانها را هدفی مشروع برای ارتش شکست خورده خود قرار داده که این جنایات با هدف کوچاندن فلسطینیان از طریق تخریب همه مؤلفههای زندگی در نوار غزه صورت میگیرد.
حماس تاکید کرد که این جنایات بیسابقه از طریق هدف قرار دادن بیمارستانها و مراکز پزشکی و درمانی در نهایت وحشیگری و ارتکاب فجیعترین جنایات در داخل آن و تبدیل آن به گورستانهای دستهجمعی که صدها غیرنظامی شهید در داخل آن دفن شدند، میطلبد که جامعه بینالملل و نهادها و مؤسسات مختلف آن اقدامی جدی صورت داده و سران فاشیست دشمن را به خاطر جنایات و تجاوزات خود بازخواست و محاکمه کنند.
همزمان شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد شهردار حیفا خواستار تهیه تلفن ثابت و انبار کردن دارو و غذا از ترس وقوع جنگ در مرزهای شمالی شده است.
منبع مذکور اشاره کرد که شهردار حیفا همچنین خواستار آمادهسازی پناهگاهها و فراهم کردن شرایط تخلیه ساکنان در صورت وقوع جنگ شده است.
همچنین «حاییم لیونسون»،روزنامهنگار و تحلیلگر اسرائیلی در مقالهای در روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت: نباید این را گفت اما حقیقت این است که ما شکستی مفتضحانه خوردیم.
لیونسون تصریح کرد که ما در جنگ شکست خوردیم و این نظر هر شهرکنشینی است و البته از نظر روحی اعتراف به این شکست سخت است.
وی گفت واقعیتی کاملاً روشن و واضح پیش روی ما است و ما باید آن را درک کنیم و از آن درس بگیریم.
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