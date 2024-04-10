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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۰۱

با صدور پیامی؛

امیرعبداللهیان شهادت اعضای خانواده اسماعیل هنیه را تسلیت گفت

امیرعبداللهیان شهادت اعضای خانواده اسماعیل هنیه را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی درگذشت اعضای خانواده اسماعیل هنیه در بمباران رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به مناسبت شهادت تعدادی از فرزندان و اعضای خانواده ایشان در حمله جنایتکاران رژیم صهیونیستی.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد و مقاوم جناب آقای شیخ اسماعیل هنیه رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش حماس

سَلَٰمٌ عَلَیۡکُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَی ٱلدَّارِ

شهادت شش تن از فرزندان و نوه‌های گرانقدر جنابعالی در اثر حمله جنایتکارانه و بزدلانه رژیم غاصب صهیونیستی را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهادت فرزندان برومند جنابعالی توسط شقی‌ترین جنایتکاران روی زمین، در روز عید سعید فطر در باریکه خونین اما افتخارآمیز غزه، برای آن شهیدان والامقام موجب سعادت و عزت ابدی، برای جنابعالی و خانواده محترم تان موجب فخر و سرافرازی، برای ملت فلسطین زمینه‌ساز یاری و نصرت الهی و برای جنایتکاران صهیونیست و حامیان آنها موجب سرافکندگی، شکست، ذلت و ننگ ابدی است.

بی‌تردید این فداکاری‌ها و جانفشانی ها، بر عزم و ایمان آهنین ملت فلسطین در ایستادگی و مقاومت برای آزادی فلسطین عزیز خواهد افزود و شکست و اضمحلال محتوم رژیم بی بنیاد صهیونیستی را سرعت خواهد بخشید.

از خداوند بزرگ برای فرزندان و نوه‌های های شهید آن جناب و بیش از ۳۴ هزار شهید ماه‌های اخیر نوار غزه و کرانه باختری رحمت و رضوان الهی و علو درجات و برای جنابعالی و خانواده محترم تان و همه خانواده‌ها و بازماندگان شهدای ماه‌های اخیر فلسطین، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

حسین امیرعبداللهیان

کد مطلب 6075318
هادی رضایی

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