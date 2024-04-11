هشدار در مواجهه با مسمومیت ناشی از قارچ های سمی

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه کشاورز ملکی گفت: در صورت بروز علائم و نشانههای گوارشی شامل تهوع، استفراغ و اسهال به صورت تأخیری پنج تا ۱۲ ساعت پس از مصرف خوراکی قارچهای خودرو، هر چه سریعتر بیمار را به مرکز درمانی تخصصی مسمومیتها منتقل کنند.
وی ادامه داد: در مواردی که علائم گوارشی به صورت تأخیری با فاصله بیش از ۶ ساعت از مصرف قارچ خودرو، رخ دهد این دسته از قارچها سمیت به مراتب بیشتری دارند و در سالهای گذشته منجر به نارسایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از هموطنان شدهاند.
به گفته کشاورز ملکی، انتقال سریع بیمار مسموم به یک مرکز درمانی تخصصی مسمومیتها امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش میدهد و هرگونه تأخیر در این امر سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتی مرگ بیمار میشود.
وی افزود: با مشاهده علائم و نشانههای بالینی اولیه به ویژه از نوع تأخیری در فردی با سابقه مصرف خوراکی قارچ خودرو، از هرگونه خوددرمانی و درمان علامتی پرهیز کرده و بیمار را در اسرع وقت به بیمارستان منتقل کنید.
کارشناس دفتر پایش و نظارت بر مصرف فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو گفت: در صورت امکان، نمونه باقی مانده قارچ مصرف شده توسط بیمار را برای شناسایی کادر پزشکی در بیمارستان به همراه داشته باشید.
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