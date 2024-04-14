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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۱

سردار زاده کمند خبر داد؛

ثبت‌نام مشمولین خدمت‌ سربازی در سامانه مشوق‌ها از ۱۵ اردیبهشت

ثبت‌نام مشمولین خدمت‌ سربازی در سامانه مشوق‌ها از ۱۵ اردیبهشت

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از ثبت نام رسمی مشمولین خدمت سربازی در سامانه مشوق‌ها از ۱۵ اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد جواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: فرهنگ‌سازی ترویج و تبلیغ فرهنگ مهارتی از برنامه‌های مهم ما در ۱۴۰۲ بود که توانستیم موفقیت نسبی کسب کنیم البته که با شرایط مطلوب فاصله داریم و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ فرهنگ مهارت آموزی را در نیروهای مسلح و جامعه ارتقا دهیم.

سردار زاده کمند گفت: در سال ۱۴۰۲ سازمان‌های نیروهای مسلح تمام ظرفیت‌های خودشان را برای مهارت آموزی پای کار آوردند.

وی گفت: ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان وظیفه تحت پوشش مهارت‌های آموزشی قرار گرفتند، در حوزه هنر ۲۱ هزار و ۲۵ نفر، ورزش ۱۲ هزار ۳۵۰ نفر، فناوری اطلاعات ۴۴ هزار و ۴۰۰ نفر مهارت تخصصی کسب کردند.

وی از استانداردهای سازی محیط کار واقعی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۲ هزار ۵۰۰ مرکز مهارت در درون نیروهای مسلح ایجاد کردیم که به مهارت آموزی نیروهای وظیفه کمک می‌کند.

سردار زاده کمند بیان داشت: ۲ هزار میلیاردتومان در قانون بودجه برای پرداخت وام اشتعال پیش بینی شده بود و از سال گذشته ۴۳ هزار واجد شرایط ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: ۱۱ هزار نفر در سیر پرداخت در بانک‌های عامل قرار گرفتند و پرداخت آنها از دی ماه آغاز شد و ۳۵ درصد موفق به دریافت پرداخت تسهیلات شدند.

وی در خصوص استفاده از مشوق‌های مشمولین خدمت سربازی گفت: مشمولین باید پیش از ورود به خدمت یک مهارت کسب کنند که شیوه اجرای مشوق‌ها در اسفند ماه اعمال شد و ۹ مشوق پیش بینی کردیم که شامل؛ استفاده از یک ماه کسر خدمت، یک ماه مرخصی تشویقی، انتخاب استان محل خدمت، انتخاب سازمان محل خدمت، تعویق اعزام تا ۶ ماه، اعطای درجه تشویقی بالاتر و به کار گیری سرباز ماهر برابر نیاز و اولویت استخدام در نیروهای مسلح است.

وی گفت: مشمولینی مجاز هستند از مشوق‌ها استفاده کنند که در دوره مهارت گذرانده گواهی کسب کرده باشند، فارغ تحصیل دیپلم هنرستان و کار و دانش، فارغ تحصیلات پزشکی و پیراپزشکی و سایر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور که یک بسته دوره مهارتی تعریف شده دارند از مشوق‌ها بهره مند می‌شوند.

سردار زاده کمند گفت: سامانه مشوق‌ها تولید و در حال تست است و ثبت نام رسمی واجدین شرایط از ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز می‌شود و باید ۲ ماه پیش از شروع خدمت ثبت نام انجام دهند.

کد مطلب 6077381

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