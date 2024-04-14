به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد جواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: فرهنگ‌سازی ترویج و تبلیغ فرهنگ مهارتی از برنامه‌های مهم ما در ۱۴۰۲ بود که توانستیم موفقیت نسبی کسب کنیم البته که با شرایط مطلوب فاصله داریم و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ فرهنگ مهارت آموزی را در نیروهای مسلح و جامعه ارتقا دهیم.

سردار زاده کمند گفت: در سال ۱۴۰۲ سازمان‌های نیروهای مسلح تمام ظرفیت‌های خودشان را برای مهارت آموزی پای کار آوردند.

وی گفت: ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان وظیفه تحت پوشش مهارت‌های آموزشی قرار گرفتند، در حوزه هنر ۲۱ هزار و ۲۵ نفر، ورزش ۱۲ هزار ۳۵۰ نفر، فناوری اطلاعات ۴۴ هزار و ۴۰۰ نفر مهارت تخصصی کسب کردند.

وی از استانداردهای سازی محیط کار واقعی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۲ هزار ۵۰۰ مرکز مهارت در درون نیروهای مسلح ایجاد کردیم که به مهارت آموزی نیروهای وظیفه کمک می‌کند.

سردار زاده کمند بیان داشت: ۲ هزار میلیاردتومان در قانون بودجه برای پرداخت وام اشتعال پیش بینی شده بود و از سال گذشته ۴۳ هزار واجد شرایط ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: ۱۱ هزار نفر در سیر پرداخت در بانک‌های عامل قرار گرفتند و پرداخت آنها از دی ماه آغاز شد و ۳۵ درصد موفق به دریافت پرداخت تسهیلات شدند.

وی در خصوص استفاده از مشوق‌های مشمولین خدمت سربازی گفت: مشمولین باید پیش از ورود به خدمت یک مهارت کسب کنند که شیوه اجرای مشوق‌ها در اسفند ماه اعمال شد و ۹ مشوق پیش بینی کردیم که شامل؛ استفاده از یک ماه کسر خدمت، یک ماه مرخصی تشویقی، انتخاب استان محل خدمت، انتخاب سازمان محل خدمت، تعویق اعزام تا ۶ ماه، اعطای درجه تشویقی بالاتر و به کار گیری سرباز ماهر برابر نیاز و اولویت استخدام در نیروهای مسلح است.

وی گفت: مشمولینی مجاز هستند از مشوق‌ها استفاده کنند که در دوره مهارت گذرانده گواهی کسب کرده باشند، فارغ تحصیل دیپلم هنرستان و کار و دانش، فارغ تحصیلات پزشکی و پیراپزشکی و سایر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور که یک بسته دوره مهارتی تعریف شده دارند از مشوق‌ها بهره مند می‌شوند.



سردار زاده کمند گفت: سامانه مشوق‌ها تولید و در حال تست است و ثبت نام رسمی واجدین شرایط از ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز می‌شود و باید ۲ ماه پیش از شروع خدمت ثبت نام انجام دهند.