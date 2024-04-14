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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۱

طرح‌های هادی روستایی بازنگری شود

طرح‌های هادی روستایی بازنگری شود

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: باتوجه به زمین‌های مرغوب کشاورزی در حاشیه روستاها، لازم است طرح‌های هادی روستایی مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست با تعدادی از مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به زمین‌های مرغوب کشاورزی در حاشیه روستاها، لازم است طرح‌های هادی روستایی مورد بازنگری قرار گیرد. گفت: روستاها کانون تولید محصولات کشاورزی بوده و نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارند.

وی افزود: در الحاق طرح‌های هادی روستایی باید نهایت دقت را داشته تا زمین‌های مرغوب کشاورزی به این امر اختصاص نیابد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: برنامه‌ریزی باید به نحوی باشد که روستاها از شکل مولد خود خارج نشود و همچنان به عنوان پایگاه‌های تولید فعالیت کنند.

وی افزود: باید به تناسب افزایش جمعیت روستایی، طرح‌های هادی پیش بینی و نیاز ساکنان واقعی تأمین گردد.

افلاطونی با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباط و تعامل بین سازمان امور اراضی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: لازم است با تشکیل کمیته‌های کارشناسی و همکاری و هم افزایی بین دو سازمان، هم نیازهای واقعی روستاییان در حوزه زمین دیده شده و هم از اراضی کشاورزی حفظ وصیانت و با سودجویان در این زمینه مقابله شود.

کد مطلب 6077583

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