سارقی پس از  ۳۵ فقره سرقت در ارومیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد توحیدی در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل در سطح شهر ارومیه، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۷ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل‌ های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات میدانی و جمع‌ آوری آثار و ادله لازم از دست داشتن یک سارق سابقه‌ دار در این سرقت‌ها مطلع و پس از شناسایی مخفیگاهش در عملیاتی غافلگیرانه وی رادستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ارومیه تصریح کرد: سارق در تحقیقات پلیس به ۳۵ فقره سرقت سیم و کابل اقرار و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توحیدی در پایان از همراهی مردم فهیم استان که طی تماس با سامانه های ۱۱۰ و ۱۹۷ در خصوص شناسایی مخلان نظم و امنیت پلیس را یاری می دهند، تقدیر و تشکر کرد.