https://mehrnews.com/x3cBTZ ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6893025 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶ تداوم اجتماعات شبانه؛ ۱۴۱ شب ایستادگی در مشهد مشهد- اجتماعات شبانه مردم مشهد، با گذشت ۱۴۱ شب، همچنان با حضوری مستمر و ایستادگی زنان و مردان انقلابی ادامه دارد. دریافت 45 MB کد مطلب 6893025 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه مردم کاشمر با سردادن شعار انتقام حضور امام جمعه کشمیر در تجمعات شبانه مشهد فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد خراسان رضوی
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