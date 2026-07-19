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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶

تداوم اجتماعات شبانه؛ ۱۴۱ شب ایستادگی در مشهد

تداوم اجتماعات شبانه؛ ۱۴۱ شب ایستادگی در مشهد

مشهد- اجتماعات شبانه مردم مشهد، با گذشت ۱۴۱ شب، همچنان با حضوری مستمر و ایستادگی زنان و مردان انقلابی ادامه دارد.

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کد مطلب 6893025

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