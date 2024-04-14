افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با همکاری شرکت نوین پرورش دهکده مروارید، موسسه جهاد توسعه وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بین المللی نگار نصر بنیاد تعاون بسیج و مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، طرح بهسازی و نوسازی مزارع خاکی پرورش میگو به منظور تکمیل و بهسازی اجرای فرایند پرورش میگو در مزارع و افزایش سطح برداشت تا ۳۰۰ درصد بر واحد سطح، به جریان افتاد.

طی اجرای این طرح، عملیات بهسازی و نوسازی یک مزرعه نمونه در مدت دو سال در یک مزرعه ۲۰ هکتاری انجام خواهد شد.

در این طرح علاوه بر سرمایه‌گذاری موسسه جهاد توسعه به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال، شرکت بین المللی نگار نصر به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال، شرکت نوین پرورش دهکده مروارید به مبلغ ۱۵۳ میلیارد ریال، مرکز مدیریت طرح های کلان، ۱۰۰ میلیارد ریال قرض الحسنه را در اختیار این شرکت قرار داد تا طی مدت دو سال، سطح پایدار برداشت بر واحد هکتار را به ۱۰ تن و در پایان سال دوم به ۱۵ تن ارتقا دهد و الگوی بهسازی و ارتقاء بهره‌وری در مزارع را تدوین، استاندارد و ترویج کند. این الگو در بهسازی و نوسازی مزارع خاکی پس از اجرای موفق به مزارع میگو، به پرورش دهندگان در ۷ استان ساحلی، با اجرای کارگاه‌های آموزشی ارائه و ترویج داده خواهد شد.

محمد ایزدی، رئیس هیات مدیره شرکت نوین پرورش دهکده مروارید در خصوص ضرورت اجرایی کردن این طرح کلان اظهار داشت: مساله ما در ارائه این طرح، بازدهی و بهره وری پایین روش های قدیمی کشت میگو بود چرا که همین بهره وری پایین باعث می شود تا تولید پایداری هم نداشته باشیم.

به گفته او، اگر مزارع موجود ما بهسازی و اصلاح شود، میزان تولید ما حتی در استخرهای موجود چند برابر بیشتر خواهد شد.

وی، مقاومت جوامع محلی و پرورش دهنده ها با روش‌های نوین کشت میگو را از جمله چالش های این طرح برشمرد و گفت: پرورش دهندگان چون با سیستم های قدیمی کار کرده اند، در مقابل تغییرات، مقاومت نشان می دهند که البته امری طبیعی است و رد پای چنین واکنش هایی را در دیگر صنایع هم می توان ردگیری کرد؛ همانگونه که این مقاومت در برابر تکنولوژی مادامی که از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن شیفت پیدا کردیم هم در میان کشاورزان و مصرف کنندگان دیده شد.

ایزدی در خصوص برنامه ای که در این طرح کلان برای بهسازی مزارع کشت میگو در دست انجام دارند، توضیح داد: یک مزرعه را به عنوان پایلوت در نظر گرفته ایم و می کوشیم تا فرآیندهای فنی را در آن مستندسازی کرده و نحوه کار با آن را به پرورش دهندگان آموزش دهیم تا خروجی را به صورت عینی ببینند.

وی ادامه داد: در این فرآیند چند مساله را مدنظر داریم، اینکه به ساده ترین شکل ممکن این تکنیک ها و فرآیندها را عملیاتی و دسترس پذیر کنیم و دوم اینکه از یکسری تکنیک های جزیره ای در آبزی پروری استفاده می کنیم که قابلیت اجرا در اکثر مزارع را داشته باشد و در این راستا اجرای این پایلوت را در استان هرمزگان و بعد قشم در دست انجام داریم.

رئیس هیات مدیره شرکت نوین پرورش دهکده مروارید در تبیین این که پیاده سازی این جنس از طرح ها چه کمکی به اقتصاد کشور خواهد کرد، تصریح کرد: ما تقریبا سالانه چیزی حدود ۵۰ هزار تن میگو برداشت می کنیم و میگو هم به صورت میانگین بین سه چهار دلار از مزرعه دلار خریداری می شود، قیمت جهانی میگو در چند سال اخیر متناسب با وزن میگو ۵ تا ۶ دلار بوده است. ۵۰ هزار تن ما چیزی حدود ۱۵۰ میلیون دلار برای ما ارز آوری دارد و اگر این عدد در یک برنامه چند ساله به ۱۰۰ هزار تن برسانیم، ارزآوری کشور به ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

از این رو، به گفته او، در یک برنامه چند ساله مدون میزان تولید کشور می توان به بیش از ۱۵۰هزار تن در سال و ارز آوری بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری در سال رساند. میزان تولید میگوی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۱ هزار تن بوده است. این میزان در سال ۱۴۰۲ به دلیل شیوع بیماری AHPND به حدود ۵۰ هزار تن رسید.

هم اکنون سطح زیر کشت میگوی کشور حدود ۲۰ هزار هکتار است که با توجه به پتانسیل سواحل کشور به خصوص سواحل جنوبی قابلیت افزایش سالانه حدود ۳۰ درصد در افزایش سطح کشت وجود دارد. با توجه به سطح زیر کشت و میزان برداشت میگو، میانگین برداشت میگو در هر هکتار حدود ۲.۵ تن است. هم اکنون ارزش صادراتی میگوی پرورشی حدود ۱۵۰میلیون دلار است که این میزان طی یک برنامه میان مدت ۴ تا ۵ ساله میتواند به حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار برسد.

وی ادامه داد: کشور اکوادور در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰۰ تن تولید میگو داشت اما بعد از عملیاتی سازی برنامه های بهسازی پرورش میگو، این میزان در سال ۲۰۲۱ به بیش از یک میلیون تن رسید و پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن برسد؛ یعنی در یک برنامه ۱۲، ۱۳ ساله توانستند به بزرگترین تولید کننده میگو در دنیا بدل شوند.

به گفته او، کشور اکوادور سالانه چیزی حدود چهار میلیارد دلار فقط ارزآوری در بخش میگو دارد و ارزش ارزش صادرات میگوی آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۷.۳ میلیارد دلار بوده است. از این رو، اگر فرآیندهای بهسازی مزارع میگو بر مزارع کشور ما هم حاکم شود، به تولید پایدار در این بخش خواهیم رسید.

ایزدی با بیان اینکه مزارع پرورش میگو ما در حال حاضر، عملا برای پرورش دهنده ضررده است، اظهار داشت: اگر پرورش دهندگان میگو در مزارع خاکی ضرر نمی کنند، صرفا به خاطر یارانه پنهانی است که دولت در قالب یارانه برق به آنها ارائه می کند.

از این رو، تاکید کرد: بهره وری پایین ادامه دار نیست و اگر ما یک برنامه مدون داشته باشیم، می توانیم ارزآوری را در برداشت میگو سه، چهار برابر کنیم.

رئیس هیات مدیره شرکت نوین پرورش دهکده مروارید در خصوص اینکه طرح بهسازی و نوسازی مزارع خاکی پرورش میگو در چه مرحله ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: کارهای مطالعاتی و تحقیق و توسعه انجام شده است و در مسیر اجرا منتظر حمایت های مالی هستیم که اجرایی شدن آن را کلید بزنیم.