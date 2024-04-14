به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعات و اقدامات هدفمند عملیاتی مرزبانان پایگاه دریابانی کنگان موفق شدند یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: از این شناور مقدار ۱۰۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و ۲ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی استان تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان مبلغ ۳۲ میلیارد ریال سوخت برآورد شده است.

وی گفت: عزم مرزبانان علاوه بر تأمین نظم و امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته جدی است و با قاچاقچیان قاطعانه برخورد خواهد کرد.