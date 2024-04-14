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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۳

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

۱۰۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بندر عسلویه کشف شد

۱۰۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بندر عسلویه کشف شد

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف بیش از ۱۰۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بندر عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعات و اقدامات هدفمند عملیاتی مرزبانان پایگاه دریابانی کنگان موفق شدند یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: از این شناور مقدار ۱۰۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و ۲ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی استان تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان مبلغ ۳۲ میلیارد ریال سوخت برآورد شده است.

وی گفت: عزم مرزبانان علاوه بر تأمین نظم و امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته جدی است و با قاچاقچیان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6077795

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