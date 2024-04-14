به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی تقیزاده، دبیر نهضت ملی «زندگی با آیهها» در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر که شب گذشته، ۲۵ فروردینماه، پخش شد در خصوص روند فعلی و آینده نهضت ملی «زندگی با آیهها» و چرایی اجرا و پرداختن به این طرح گفت: قرآن کریم کتاب زندگی است. به این معنی که ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و نیازهای مختلف را پاسخ میدهد. فعالیتهای مختلف قرآنی از تلاوت، قرائت و حفظ مقدمهای برای انس با قرآن کریم است و انس خود مقدمهای برای فهم و تدبر است و تدبر در قرآن نیز مقدمهای برای عمل به آیات است.
وی افزود: هدف اصلی برگزاری تمامی این فعالیتهای قرآنی این است که بتوانیم مفاهیم اصلی قرآن را در زندگی خودمان جاری و ساری کنیم؛ لذا طرح زندگی با آیهها با این محوریت شکل گرفت تا ما بتوانیم تعدادی از آیات قرآن کریم را که در بردارنده نیازهای واقعی امروز جامعه است، برای قشرهای مختلف ازجمله کودکان، نوجوانان، بانوان، آقایان و طیفهای مختلف آن هم با ادبیات خودشان توضیح دهیم تا بتوانند مفاهیم زندگیساز قرآنی را در فضای نیازهای خودشان جاری کنند و با این هدف این طرح شکل گرفت.
دبیر نهضت ملی زندگی با آیهها با بیان اینکه در مسیر اجرای این طرح بر روی حفظ موضوعی متمرکز شدیم، گفت: لذا تلاش شد تا آیات قرآن را ابتدا بتوانیم بخوانیم، بعد آنها را بفهمیم و در ادامه حفظ کنیم تا در نهایت مقدمه بهتری برای عمل قرآنی شود. برهمین اساس سال گذشته و در فصل پاییز بر روی مباحث عفاف و حجاب متمرکز شدیم و ۱۲ آیه که مسائل و نیازهای جامعه را در زمینه حجاب و عفاف پاسخ میداد، استخراج کردیم و طرح آزمایشی خود را شروع کردیم. این طرح در مرحله مقدماتی مورد اقبال زیادی قرار گرفت و امید پیدا کردیم که با جدیت بیشتری بتوانیم یک طرح چندساله را پی بگیریم؛ اما شروع اصلی این طرح و گام اول آن همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شد.
تقیزاده درباره استمرار این طرح گفت: ذهنیت ما این است که حدود ۱۵۰ آیه زندگیساز قرآن کریم میتواند در طول ۴ الی ۵ سال تصویر خوبی از مباحث مختلفی که مورد نیاز مخاطب است ازجمله مباحث فردی، اجتماعی، سیاسی و نیازهایی که در خانواده و در مشاغل و کارهای افراد وجود دارد در بستههای محتوایی جذاب ایجاد کنیم تا یک انس اولیه با مفاهیم و مضامین قرآنی را برای مخاطب شکل دهد.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در رابطه با ضرورت دستور کار قرار گرفتن آیات انتخاب شده به عنوان اهداف اصلی اجرای طرح نهضت زندگی با آیهها گفت: ما قبل از اینکه طرح زندگی با آیهها را شروع کنیم با استفاده از مراکز معتبر نظرسنجی و افکارسنجی یک بررسی دقیق را بر روی نیازهای مخاطبان شروع کردیم. بر اساس این افکارسنجیها آمارهای جالبی به دست آمد و گزارههای که ما پیوسته در ذهن داشتیم که مردم به قرآن اقبال و علاقه دارند با این نظرسنجیها دقیق شد.
۷۵ درصد مردم از اینکه قرآن را حفظ نیستند حسرت میخوردند
وی ادامه داد: در برخی از محورهای این نظرسنجیها از سوی افرادی که به سوالات پاسخ داده بودند، بالغ بر ۷۵ درصد مردم جامعه از اینکه قرآن را حفظ نیستند، حسرت میخوردند؛ و یا بالغ بر ۷۰ درصد مردم اعلام میکردند که حاضرند مبالغ قابل توجهی را برای آموزش و یادگیری قرآن هزینه کنند و همچنین بالغ بر ۹۲ درصد افرادی که در نظرسنجیها شرکت کرده بودند، تمایل داشتند که فهم و تدبر در قرآن کریم را پیش ببرند. بر همین اساس این آمارها سرمایهای شد که با بررسی دقیق آنها و در یک کار عمیق پژوهشی از بررسی صحبتهای بزرگان، آیاتی کلیدی مورد تاکید قرار گرفت که مقرر شد برای جامعه توضیح داده بشوند.
تقیزاده تصریح کید: در ادامه و بعد از انتخاب این آیات با قشرهای مختلف ازجمله تیمهای رسانهای، هنری، محتوایی و علمی گفتوگوهایی شد تا در نهایت ۱۵۰ به دست آمد که نتیجه این مباحثات است. بعد به این جمعبندی رسیدیم، اگر بخواهیم یک تصویر اولیه از محورهای مختلفی که در قرآن برای امروز جامعه مطرح است، ارائه کنیم باید حداقل تعدادی از این آیات قرآن کریم در جامعه عرضه شود.
دبیر نهضت ملی «زندگی با آیهها» در پاسخ به این سوال که این طرح تا چه حد میتواند در مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم کمککننده باشد گفت: حفظ کل قرآن کریم و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن که مقام معظم رهبری از آن بهعنوان یک آرمان مطالبه کردهاند نیاز به طراحی گامهایی دارد. معتقدیم در طرح نهضت زندگی با آیهها به دلیل اینکه تمرکز بر حفظ موضوعی است و ویژگی حفظ موضوعی این است که افراد، به دلیل اینکه با توجه به کاربرد و معنا، آیات قرآن کریم را حفظ میکنند و به راحتی از ذهنشان دور نمیشود، حلاوت و شیرینی امتداد قرآن در زندگی را احساس کنند. این اتفاق کمک میکند که ما بتوانیم گستره زیادی از اقشار مختلف، خصوصاً دانشآموزان و نوجوانان را به سمت انس و حفظ قرآن حرکت دهیم. در ادامه طبیعتاً امید داریم بتوانیم تعدادی از این مخاطبان را به اینکه حفظ قرآن را شروع کنند، سوق دهیم تا در راستای کمک به دغدغه مقام معظم رهبری حرکت کنیم.
محصولات تولید شده بیش از ۷۰۰ میلیون بار دیده شد
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در رابطه با آمار شرکتکنندگان در این طرح و رسیدن به نقطه مطلوب گفت: در ماه مبارک رمضان تلاش کردیم که اضلاع مختلفی را در این پویش کنار هم قرار دهیم تا بتوانیم جامعه مخاطب خودمان را بیشتر از مفاهیم و معارف آیات قرآن کریم متأثر کنیم. به همین جهت از یک طرف تبلیغات محیطی گستردهای داشتیم که بالغ بر ۵ هزار سازه تبلیغی در تهران و شهرستانهای مختلف از بیلبورد و عرشههای پل تا امور دیگری که باعث میشد، آیات قرآن به چشم افراد بخورد و آنها یک انس پیدا کنند به این طرح اختصاص دادیم. در بحث فضای مجازی نیز از تمامی پلتفرمها ازجمله روبیکا، تلوبیون، شاد، بله، باد صبا و مجموعه زیرساختهایی که وجود داشت استفاده کردیم. در طول این مدت در فضای مجازی محصولات مختلفی که تولید شده بود بیش از ۷۰۰ میلیون بار دیده شدند و در مسابقه این طرح نیز بالغ بر ۱۰ میلیون نفر مشارکت کردند.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای ویژهای که در مسیر تبلیغات این طرح روی آن سرمایهگذاری شد صدا و سیما بود، افزود: صدا و سیما علاوه بر برنامه پربیننده محفل که یک برنامه قرآنی بود امسال هم سعی کرد بحثهای محتوایی که نشان بدهد قرآن زندگیها را سامان میدهد، بیشتر کند در این مسیر یک سرریزی هم به سمت این نهضت زندگی با آیهها داشت و حدود ۱۸ برنامه تلویزیونی در شبکههای مختلف ازجمله برنامههای افطار و سحر و ۴۵۰۰ دقیقه مسابقات تلویزیونی با عنوان زندگی با آیهها در شبکههای مختلف برگزار و باعث شد تا یک حجم زیادی از مخاطبان با این حرکت و با این نهضت ارتباط بگیرند و در مسابقات مختلف آن شرکت کنند.
تقیزاده در خصوص پیشبینی اجرای این طرح و تحقق اهداف آن گفت: یکی از ویژگیهای متمایز طرح زندگی با آیهها این بود که مردم به صورت خیلی جدی در آن میدانداری کردند. امروز در زمینه محرم و مراسم عزاداری میبینیم که خود مردم همه جزئیات داستان از اینکه سخنران را هماهنگ کنند تا اینکه برای مراسم هزینه کنند خودشان دنبال میکنند تا در نهایت یک اتفاق ملی بزرگ رقم بخورد. در فضای قرآنی امسال نیز اقشار مختلف مردمی که در روستاها بودند تا شهرستانها و شهرهای بزرگ نشان دادند خودشان در این زمینه میدانداری کردند. در این حوزه برای ما حدود سیهزار محصول از سمت مردم آمد. میدانداری مردم و اقشاری مانند مبلغین که برای اولین بار در شبهای قدر به عنوان ید بیضا، قرآن در دست گرفتند و بر منابر سخنرانی قرآن را به مردم ارائه کردند اتفاقات متفاوتی بود که نشان میداد این بار مردم به صورت ویژه خودشان داردند یک اتفاق قرآنی را رقم زدهاند.
برپایی بزرگترین محفل قرآنی جهان اسلام
دبیر نهضت ملی «زندگی با آیهها» ادامه داد: در محفل قرآنی امام حسنیها که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، بالغ بر صد و هشتاد هزار نفر تا حدود یک هفته مانده به برگزاری این محفل ثبتنام کردند که باعث شد ما لینک ثبتنام را ببندیم. در مجموع صد و بیست هزار نفر به ورزشگاه آزادی آمدند و یک اتفاق بزرگ و ویژه را که شاید بتوان آن را بزرگترین محفل قرآنی جهان اسلام دانست شکل دهند. این نشان میدهد که مردم علاقه و رغبت بسیار زیادی نسبت به انس با قرآن دارند و اساتید و فعالان قرآنی که میدان این اتفاق بودند حضور گستردهای داشتند و در شهرها، محیطهای مختلف همچون مؤسسات، خانههای قرآن، مساجد، جلسات خانگی و … داراییهایی بودند که دست به دست هم نشان دادند اگر یک همافزایی با یک ذهنیت و طرح اولیهای از سوی بزرگان فضای قرآنی و فرهنگی کشور شکل بگیرد، مردم حاضرند میدانداری کنند و اتفاقات بزرگی رقم بخورد. این میدانداری برای ادامه مسیر سرمایه اصلی ما است.
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