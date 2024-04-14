تداوم حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از شهادت ۵ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر به دست نظامیان صهیونیست در غزه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: پیکرهای ۵ شهید و نیز شماری مجروح به بیمارستان العوده در اردوگاه النصیرات منتقل شده است.

منابع مذکور اعلام کردند: این افراد به دنبال بازگشت به شمال غزه از طریق خیابان الرشید بودند.

از سوی دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهار بار دیوار صوتی را بر فراز آسمان غزه شکستند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل حمله‌هایی به مرکز غزه انجام دادند.