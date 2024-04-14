  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۱

تداوم حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

تداوم حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی با اشاره به شهادت شماری از فلسطینی ها در جریان حمله های رژیم صهیونیستی به آوارگان در خیابان الرشید غزه اعلام کردند که جنگنده های رژیم صهیونیستی به مرکز باریکه غزه حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از شهادت ۵ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر به دست نظامیان صهیونیست در غزه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: پیکرهای ۵ شهید و نیز شماری مجروح به بیمارستان العوده در اردوگاه النصیرات منتقل شده است.

منابع مذکور اعلام کردند: این افراد به دنبال بازگشت به شمال غزه از طریق خیابان الرشید بودند.

از سوی دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهار بار دیوار صوتی را بر فراز آسمان غزه شکستند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل حمله‌هایی به مرکز غزه انجام دادند.

کد مطلب 6077948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها