به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عدلی مژده‌ی با اشاره به اینکه تأمین و ارتقا امنیت و آسایش مردم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه انتظامی است، اظهار کرد: پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه از دریافت خبر درگیری، قدرت‌نمایی و اخلال در نظم عمومی یک نفر اراذل و اوباش در یکی از پمپ بنزین‌های بخش تولم شهر با کارکنان این مجموعه خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی بلافاصله به آدرس محل مورد نظر اعزام و متهم مورد نظر را دستگیر کرد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان صومعه‌سرا علت درگیری این فرد را اختلافات شخصی اعلام کرد و اذعان‌داشت: اراذل و اوباش ۲۹ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.