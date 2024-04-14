رعد پدافند هوایی و مس رفسنجان به لیگ دسته یک سقوط کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار مرحله پلی‌اوت لیگ برتر آقایان امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه با انجام ۲ دیدار برگزار شد.

تیم رعد پدافند هوایی مشهد به مصاف تیم آورتا ساری رفت و با نتیجه ۶۴ بر ۵۷ این دیدار را واگذار کرد. در این دیدار مجید رحیمیانبا ۲۲ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۱۵ بهترین بازیکن بود. آورتا با پیروزی ۲ بر صفر سری در لیگ برتر باقی ماند و رعد پدافندبه لیگ دسته یک حرفه‌ای سقوط کرد.

در دیگر بازی مرحله پلی‌اوت لیگ برتر آقایان تیم فولاد هرمزگان مقابل صنعت مس رفسنجان با نتیجه ۱۰۵ بر ۶۶ به پیروزی رسید. جوانمک‌کورمیک با ۲۶ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۱ پاس گل و کارایی ۳۲ بهترین بازیکن این دیدار شد. صنعت مس رفسنجان این سری را ۲ برصفر واگذار کرد و به لیگ دسته یک سقوط کرد و اما فولاد هرمزگان در لیگ برتر باقی ماند.