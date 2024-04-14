به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه ترکیه بر تلاش برای حل بحران کنونی در خاورمیانه تاکید کرد.
وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد: قبل از حمله ایران به اسرائیل با طرفهای ایرانی و آمریکایی ارتباط برقرار کرده و خواستار خویشتن داری دو طرف شده است.
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که آنکارا پیامهایی را بین طرفهای ایرانی و آمریکایی منتقل کرده و تلاش کرده تا پاسخها رد و بدل شده متناسب باشد.
گفتنی است ایران شب گذشته در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت تهران در دمشق حملههای ترکیبی موشکی و پهپادی گستردهای را علیه اهدافی معین در سرزمینهای اشغالی انجام داد. سپاه پاسداران در این عملیات دهها پهپاد و موشک را علیه اهداف مهمی در سرزمینهای اشغالی شلیک کرد.
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