۲ کشته و ۳ زخمی در حوادث رانندگی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالحسین زارع بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه نخست در سه راهی خیاران ابتدای جاده شمسک واقع در شهرستان سنقروکلیایی میان یک دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه وانت نیسان رخ داد.

وی ادامه داد: در جریان این حادثه راننده خودرو پراید در دم فوت کرد و سرنشین این خودرو به همراه راننده وانت نیسان زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ زارع تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و علت وقوع حادثه در دست بررسی قرار دارد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه یاداوری کرد: در حادثه دوم نیز که در محور گواور به اسلام آبادغرب ابتدای جاده روستای بیگ رضایی رخ داد ۲ دستگاه خودرو پراید و تاکسی پژو با یک دستگاه تریلی گشنده برخورد کردند.

وی افزود: در این حادثه راننده خودرو پراید به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و راننده خودرو پژو هم زخمی و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ زارع تصریح کرد: طبق نظر افسرکارشناس تصادفات پلیس راه تجاوز به چپ خودرو پراید علت وقوع این حادثه بوده است.