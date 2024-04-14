  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۲۹

رییس پلیس راه کرمانشاه خبر داد؛

۲ کشته و ۳ زخمی در حوادث رانندگی کرمانشاه

۲ کشته و ۳ زخمی در حوادث رانندگی کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس پلیس راه کرمانشاه از وقوع ۲حادثه رانندگی منجر به فوت در محورهای مواصلاتی سنقروکلیایی و گیلانغرب خبر داد و گفت: در این سوانح ۲ نفر جان خود را از دست داده و ۳ نفر هم زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالحسین زارع بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه نخست در سه راهی خیاران ابتدای جاده شمسک واقع در شهرستان سنقروکلیایی میان یک دستگاه خودرو پراید و یک دستگاه وانت نیسان رخ داد.

وی ادامه داد: در جریان این حادثه راننده خودرو پراید در دم فوت کرد و سرنشین این خودرو به همراه راننده وانت نیسان زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ زارع تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و علت وقوع حادثه در دست بررسی قرار دارد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه یاداوری کرد: در حادثه دوم نیز که در محور گواور به اسلام آبادغرب ابتدای جاده روستای بیگ رضایی رخ داد ۲ دستگاه خودرو پراید و تاکسی پژو با یک دستگاه تریلی گشنده برخورد کردند.

وی افزود: در این حادثه راننده خودرو پراید به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و راننده خودرو پژو هم زخمی و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ زارع تصریح کرد: طبق نظر افسرکارشناس تصادفات پلیس راه تجاوز به چپ خودرو پراید علت وقوع این حادثه بوده است.

کد مطلب 6078321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها