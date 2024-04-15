در پی وقوع سیل حداقل ۱۲ نفر کشته و ۵ نفر مفقود شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، کمیته ملی مدیریت اضطراری عمان روز دوشنبه اعلام کرد دست‌کم ۱۲ نفر بر اثر سیل در عمان جان خود را از دست دادند. کشته شدگان شامل ۹ دانش آموز، دو عمانی و یک مهاجر خارجی هستند.

بر اساس گزارش‌ها، جست‌وجو برای یافتن پنج مفقود در جریان است.

بخش‌های مختلف عمان در پی باران‌های سیل آسا که این کشور را درنوردید و منجر به جاری شدن سیل شد، زیر آب رفته است.

پیش از این جسد یک کودک در وادی البطحا در المذیبی پیدا شده بود. پلیس سلطنتی عمان در توییتی اعلام کرد جسد را ساکنان منطقه پیدا کردند.

در پی تماس‌های مکرر مردمی که در سیلاب‌ها، جاده‌ها، متروها، مدارس و ساختمان‌های مسکونی و تجاری گیر افتاده‌اند، پلیس و تیم‌های امدادی وارد عمل شدند.