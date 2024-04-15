  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۳

پیام تسلیت رییس‌جمهور در پی درگذشت حجت‌الاسلام احمدی سینایی

پیام تسلیت رییس‌جمهور در پی درگذشت حجت‌الاسلام احمدی سینایی

رییس‌جمهور کشورمان در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام حاج شیخ حبیب‌الله احمدی سینایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام حاج شیخ حبیب‌الله احمدی سینایی را به علما و حوزه‌های علمیه و خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حبیب‌الله احمدی سینایی، موجب تأثر خاطر شد.

این عالم وارسته پس از کسب فیض و درس‌آموزی از سیره علمی، عملی و اخلاقی پدر بزرگوارشان مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مجتبی قزوینی، عمر شریف خود را در مسیر اعتلای ارزش‌های مکتب اهل بیت (ع) و روشنگری معارف اسلامی صرف کرد و خدمات علمی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت که توشه‌ای گرانبها برای آخرت ایشان خواهد بود.

این‌جانب این ضایعه را محضر علما و حوزه‌های علمیه و خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.

کد مطلب 6078926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها