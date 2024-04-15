به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان در پیامی درگذشت حجتالاسلام حاج شیخ حبیبالله احمدی سینایی را به علما و حوزههای علمیه و خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفت. در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ حبیبالله احمدی سینایی، موجب تأثر خاطر شد.
این عالم وارسته پس از کسب فیض و درسآموزی از سیره علمی، عملی و اخلاقی پدر بزرگوارشان مرحوم آیتالله حاج شیخ مجتبی قزوینی، عمر شریف خود را در مسیر اعتلای ارزشهای مکتب اهل بیت (ع) و روشنگری معارف اسلامی صرف کرد و خدمات علمی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت که توشهای گرانبها برای آخرت ایشان خواهد بود.
اینجانب این ضایعه را محضر علما و حوزههای علمیه و خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.
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