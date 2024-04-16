رییسی: ایستادگی یمن در بازدارندگی جنایات رژیم اسراییل موثر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» شامگاه دوشنبه در پاسخ به تماس تلفنی «مهدی المشاط» رییس شورای عالی سیاسی یمن ضمن تجلیل از حمایتهای مردم و مجاهدان یمنی از مردم مظلوم و مقتدر غزه تصریح کرد: این حمایتها در کنار اقدامات تحسینبرانگیزی نظیر راهپیماییهای باشکوه، اعلام مواضع صریح و قاطعانه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و همچنین تلاش برای قطع شریانهای اقتصادی رژیم جنایتکار صهیونیستی، از خاطر ملتهای آزاده جهان فراموش نخواهد شد و مایه مباهات امت اسلامی است.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به رفتار مزورانه و ریاکارانه کشورهای غربی نسبت به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی را بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان امروز دانست و تصریح کرد: سکوت و بیعملی این کشورها و سازمانهای بینالمللی در قبال بیش از شش ماه جنایات هولناک و نسلکشی در غزه، رژیم صهیونیستی را به جنایات بیشتر و افزایش تنش در منطقه ترغیب کرده است.
رییس جمهور همچنین با اشاره به ابتکارات دلاورانه یمن در جهت توقف نسلکشی ملت فلسطین، تصریح کرد: ایستادگی و مقاومت ملت قهرمان یمن در کنار ملت فلسطین قطعاً در بازدارندگی جنایات رژیم صهیونیستی مؤثر بوده و معادلات را به نفع مردم مظلوم غزه رقم خواهد زد.
رییسی همچنین توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و یمن را به نفع دو کشور، دو ملت و جهان اسلام دانست.
«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عملیات غرورآفرین و افتخارآمیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در سوریه گفت: این اقدام شجاعانه در تنبیه و مجازات دشمنی که به هیچیک از قوانین بینالمللی پایبند نیست و زبانی جز زبان زور نمیفهمد، تکرار دوباره انقلاب شکوهمند اسلامی و برگرفته از آموختههای امام خمینی (ره) بود.
رییس شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه عملیات غرورانگیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به امت اسلامی شرف و آبرویی دوباره بخشید، تاکید کرد که جبهه مقاومت یک جبهه واحد است و همواره به مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت و پشتیبانی از ایران پایبند است.
رییس شورای عالی سیاسی یمن همچنین بر علاقمندی کشورش برای گسترش و تقویت روابط و تعاملات با ایران در حوزههای مختلف تاکید کرد.
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