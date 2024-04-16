اسراییل دریافت ایران هر زمان بخواهد می تواند حمله کند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - آذر مهدوان: شامگاه ۲۵ فروردین ماه جمهوری اسلامی ایران یک حمله پهپادی علیه رژیم صهیونیستی صورت داد که در دقایق اولیه بامداد ۲۶ فروردین ماه با شلیک موج دوم پهپادی و موشکی تقویت شد.

عملیات وعده صادق ایران علیه مواضع رژیم صهیونیستی در حالی انجام شد که پیشتر مقامات کشورمان بر محفوظ بودن حق پاسخگویی در مقابل حمله تروریستی این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق تاکید کرده بودند.

در همین راستا بخش ترکی (استانبولی) خبرگزاری مهر گفت‌وگویی را با «معین نایم» کارشناس فلسطینی انجام داده که مشروح آن در ادامه می‌آید.

تحلیل شما از حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل چیست؟

پاسخ تهران به تجاوز اسرائیل علیه کنسولگری ایران در سوریه که خاک این کشور محسوب می‌شود کاملاً طبیعی است. اگر ایران در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نمی‌داد این می‌توانست برای منطقه هم دردسر ساز باشد. زیرا این موضوع اسرائیل را در ادامه حملات به اهداف ایران و دیگر کشورها بی پرواتر و مصمم‌تر می‌کرد. عملیات ایران معقولانه بود. پاسخ ایران با هدف اینکه دامنه جنگ گسترده نشود حساب شده بود و به اسرائیل این پیام را داد که ایران در برابر حمله به حقوق، قوانین، سرزمین و حتی فرماندهانش دست بسته نمی‌ماند.

این حمله تا چه میزان موفقیت آمیز بود و چه هزینه‌هایی را بر اسرائیل تحمیل کرده است؟

با توجه به اهداف ایران، عملیات وعده صادق موفقیت آمیز بوده است. زیرا اسرائیل این پیام را دریافت کرد: ایران هر زمان و به هر شکلی که بخواهد می‌تواند حمله کند.

البته این عملیات از نظر هزینه بار جدی برای اسرائیل به همراه داشته است. به گفته منابع اسرائیلی، این حمله بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای اسرائیل هزینه داشته است. همچنین ضربه بزرگی به اقتصاد داخلی و ثبات داخلی آن وارد کرده است. این حمله اکنون نشان داده دیگر جنگ اسرائیل فقط با گروه مقاومت نیست، بلکه مستقیماً با ایران است. این نگرانی جدی در جامعه صهیونیستی ایجاد کرده است.

بعد از عملیات ایران شاهد شادی مردم فلسطین مقابل مسجدالاقصی بودیم. لطفاً به طور کلی دیدگاه ملت فلسطین نسبت به این عملیات را تشریح کنید...

مردم فلسطین از عملیات ایران بسیار خوشحال هستند. هر کشوری که در صف آنها قرار گیرد و این رژیم را مورد حمله قرار دهد رویدادی خوشایند برای آنها محسوب می‌شد. این بار اسرائیل نه با مقاومت بلکه مستقیم با دولت رسمی یک کشور رو به رو شد. این موضوع برای فلسطینی‌ها بسیار مهم است. اسرائیل دریافت نه تنها با فلسطینی‌ها بلکه با ایران نیز می‌تواند چالش جنگ داشته باشد. ما معتقدیم که این امر تأثیر مثبتی بر مساله فلسطین خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی به دنبال معرفی این حمله به عنوان تجاوز هستند؛ در صورتی که براساس منشور ملل متحد و بر اساس اصل «دفاع مشروع» مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل این حمله‌ای موجه است. تحلیل شما چیست؟

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ و حتی از سال ۱۹۴۸ میلادی علی رغم همه کشتارها و جنگ‌هایی که علیه مردم فلسطین به راه انداخته است اما معتقد است که این جنایات برای حفظ امنیت خودش بوده و حتی این اقدامات را مشروع تلقی می‌کند. در واقع اشغالگر طبق قوانین بین‌المللی حق دفاع از خود را ندارد. به همین دلیل درست ترین اقدام همین عملیات ایران علیه اسرائیل است که کاملاً مبتنی بر ماده ۵۱ است. اسرائیل، مانند کشورهای غربی، عادت دارد همیشه اقدامات خود را موجه ببیند و واکنش طرف مقابل خود را غیر قانونی و نا عادلانه عنوان کند.

نقش این حمله در تضعیف بازدارندگی اسرائیل و در مقابل تقویت بازدارندگی ایران به چه صورت است؟

قدرت بازدارندگی اسرائیل با عملیات طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ به شدت متزلزل شد. در واقع همانطور که رژیم صهیونیستی پس از ۷ اکتبر نتوانست به تنهایی بدون حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی مقاومت کند در مقابل موشک‌های ایران نیز نتوانست مقاومت کند. این نشان داد که اسرائیل به تنهایی قدرتی ندارد.