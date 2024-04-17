زهره سربازی برنده دومین دوره از جشنواره پژواک رادیویی درباره این جشنواره و حضورش در دوره سوم این رویداد به خبرنگار مهر بیان کرد: امسال هم با یک مستند رادیویی در جشنواره حضور دارم و از آنجایی که نزدیک به ۲ سال است که مادر هستم، امسال اثری را با عنوان «من یک مادر هستم» برای جشنواره پژواک آماده کردم که به مرحله نهایی هم راه پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش برنامه های مستمر نیز مستند «این یک تجربه است» امتیاز بالای ۷۰ کسب کرده و به مرحله نهایی راه پیدا کرده است. این مستند مرهون پژوهش و قلم شهاب شهرزاد مجری باسابقه رادیو است.

سربازی درباره دلیل انتخاب مستند نسبت به دیگر قالب های برنامه سازی در رادیو تصریح کرد: برای من قالب مستند جذاب ترین قالب رادیویی است، تمام تلاشم این است که برای ساخت مستند از همه عناصر بهره ببرم. قدم به قدم در محیط قرار بگیرم، صداهای مختلف را ضبط کنم و از عنصر افکت و صدای شاهد به خوبی استفاده کنم تا مستند از جذابیت شنیداری برخوردار باشد.

این برنامه ساز جوان رادیو ایران با اشاره به اقبال مخاطب نسبت به مستندهای رادیویی ادامه داد: مستند صوتی گونه ای است که حتی برای عموم مردم هم بسیار جذاب است. وقتی تصویر حذف می شود، قدرت تخیل پروبال می گیرد و مخاطب قدم به قدم با مستند همراه می شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی ژانر مستند رادیویی برای مخاطب عنوان کرد که فقط کافی است مستند صوتی به عموم مردم هم معرفی شود تا بتوانند از فضای آن بهره بگیرند.

سربازی در پایان درباره حضورش در جشنواره پژواک رادیو گفت: سال گذشته چهار مستند به جشنواره ارسال کردم که در هفت بخش از جمله تهیه کنندگی، نویسندگی، صدابرداری و … نامزد دریافت جایزه شدند و در روز اختتامیه یکی از آثارم با نام «بازی» جایزه بخش اصلی را کسب کرد.