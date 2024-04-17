وزیر صمت وارد استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت کابینه سیزدهم در رأس هیأتی همزمان با بعد از ظهر چهارشنبه، وارد استان سمنان شد و در شهرستان گرمسار، مورد استقبال رسمی مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.

این سفر در قالب سفر استانی دوم کابینه سیزدهم به استان سمنان صورت گرفته و قرار است فردا پنجشنبه شاهد حضور رئیس جمهور نیز باشیم.

سفر علی آبادی به استان سمنان دو روزه خواهد بود و امروز وی در مراسم افتتاح و بازدید چند پروژه صنعتی و اقتصادی در گرمسار، ایوانکی و سمنان حضور پیدا خواهد کرد.

وزیر صمت فردا نیز در ادامه سفر خود در مراسم افتتاح دیگر پروژه‌های مهم صنعتی استان حضور خواهد داشت.

در مجموع امروز و فردا با حضور علی آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، چهار پروژه اقتصادی مهم در استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وزیر صمت در نخستین برنامه سفر خود به استان سمنان لحظاتی دیگر در مراسم افتتاح یک کارخانه الیاف و پارچه حضور پیدا خواهد کرد.